不實醫材採購詐3377萬 北榮醫師、醫檢師等5人貪汙等罪起訴

鄭姓醫師任職台北榮總、陽明交通大學醫學院期間，指示張姓醫檢師與醫材公司合作，以不實研究需求請購醫材詐領經費3377萬3681元，士林地檢署偵結依貪汙治罪條例等罪嫌起訴鄭等5人。

起訴指出，鄭姓男子自1985年至2024年先後擔任陽明交通大學醫學院助教、講師、教授，及台北榮總醫師、科主任；張姓女子1998年至今先後擔任台北榮總技術員、醫檢師。2人皆是依政府採購法從事公共事務而有法定職權的公務員。

黃姓女子2006年至今先後擔任台北榮總技術員、醫檢師；余姓男子是台北市某醫材公司負責人，朱姓女子則是余男配偶，也是該醫材公司股東，負責公司業務、財務、標案等，因醫檢業務認識張女。

2002年起至檢廉介入前，鄭男為規避校方採購流程，擺脫院方及政府研究計畫補助款使用限制，滿足個人消費需求，指示張女找余男、朱女長期合作承攬醫療設備等採購案，長年利用「虛報耗材數量及費用」、「以假發票不實核銷」之詐領方式分別自台北榮總及陽明交通大學詐得3377萬3681元。

檢廉查出，鄭男、張女、余男、朱女等人以不實醫療研究設備需求向台北榮總申購，使不知情的醫師、會計人員核准採購並核銷，獲利2811萬9089元，4人用相同方式藉陽明交通大學詐領經費565萬4592元；其中，黃女未實際驗收醫材公司與台北榮總的各項採購案貨品，仍依張女要求，在不實驗收紀錄上核章38次，使鄭男等人得以詐領經費。

偵查中，鄭男推稱採購事務都是張女處理，辯稱相關醫療研究計畫有「互相支援」的機制，若有計畫中未用完的耗材，其他計畫可以幫忙用掉；張女稱「只要50萬元以上採購都會向鄭報告」；余男、朱女則證稱有和張女合作開出虛偽通報單，由台北榮總付款，朱女更指稱曾受張女指示取款替鄭、張繳付信用卡費等。