少奶奶愛上抖音直播主…情話被放上網 綠帽夫僅獲賠45萬

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

呂姓男子不滿妻子外遇田姓網友，兩人的LINE還出現「我今天幫妳吸收了一點病毒」、「男朋友又失眠了一直想你」、「我要吃你」等對話。呂妻想結束婚外情，田不滿，在臉書「我是八德人」等粉絲專頁張貼「弱弱的請問大家，會有興趣看和平路某公司少奶奶偷情對話嗎?」呂提告求償80萬元，台灣高等法院判田賠償45萬元確定。

呂姓夫妻2011年結婚，有2名未成年子女，田姓男子2023年11月底於抖音（TikTok）直播時結識呂妻，兩人逐漸熟識，還發展婚外情。

田姓男子2024年3月間在「我是八德人（八德重劃區八塊厝2團）」臉書社團使用「黃渤」、「林俊傑」等暱稱，張貼「弱弱的請問大家，會有興趣看和平路某公司少奶奶偷情對話嗎？」，並在留言下方張貼他與呂妻的對話內容截圖、呂妻照片，又於個人臉書頁面公開留言「大表哥不是要告我通姦？老婆有跟你說她來我家床上幾次嗎？」

因「大表哥」一詞等於讓大家知道呂「戴綠帽」，呂認為名譽權、配偶權受損，提損害賠償訴訟。

田姓男子辯稱，呂姓夫妻感情早已生變，婚姻名存實亡，不是因為他才導致夫妻不睦，因此呂「沒有精神痛苦」。

桃園地院判田須賠償70萬元精神慰撫金，他認為數額過高，以離婚後扶養1名未成年子女、父親罹癌生病須扶養照顧為由請求酌減。

高院認為田姓男子與呂妻不僅婚外情，還於2024年1月間合意性交，逾越社會一般通念能容忍的範圍，呂請求賠償有據。

田為高職畢業，月薪3萬多元，呂則為國中畢業，月薪6萬。高院考量田曾對呂妻放話「當你為了生活選擇跟他坦白，祈求他原諒的那一刻，妳就踏進地獄了！沒有人會接受這件事！我也不會就這樣默默的接受妳為了妳自己，拋棄我們的感情事實。」還以「大表哥」羞辱、嘲諷呂，依被害人精神痛苦程度、雙方財產狀況等，判田賠償金額45萬元為當，全案確定。

呂姓男子不滿妻子外遇田姓網友，提告求償80萬元，台灣高等法院判田賠償45萬元確定。示意圖／ingimage
呂姓男子不滿妻子外遇田姓網友，提告求償80萬元，台灣高等法院判田賠償45萬元確定。示意圖／ingimage

夫妻 婚外情 未成年

