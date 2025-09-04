快訊

首位防疫醫師起步署長！羅一鈞證實將掌疾管署 下周二交接

國家警報響了！午後對流雨彈開炸 「4縣市」大雷雨轟1小時

10月連假放送！1縣市學生「爽休17天」家長崩潰：完全不開心

載女兒上學時速飆123公里收紅單 質疑國道陸橋測速不準 說服不了法官

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

陳男開車載女兒到基隆上學，警員在國道3號上方路橋，測得陳男時速123公里，超速33公里罰3500元。陳質疑路橋有風洞效應，測速儀會受車流、季風影響失準，訴請撤銷罰單。法官審理後指出，陳男未提證據，全屬臆測，判決要繳罰款。

陳男今年1月7日上午6時55分左右，開車行經國道3號北向13.7公里時，國道警察第9公路警察大隊林姓警員，以雷射測速儀器測得時速123公里。這處路段最高速限是時速90公里，陳男超速33公里，警方製單舉發，監理機關裁罰陳男3500元。

陳男不服處分並提起行政訴訟，表示從2021年9月到2025年6月送女兒至基隆上學，每周1至3次，每次都是以類似方式開車，為何僅在去年12底至今年1月初經過這處路段，短時間內被3次舉發超速？如他開車有問題，早就應被檢舉多次，可見天氣環境對儀器有嚴重影響。

陳男還說，警員站在橫跨國道3號的陸橋上，他被舉發時間還未塞車，車輛經過會引發震動。當地為山丘，開鑿兩邊山壁上架橋，形成風洞效應，氣體會對橋體引起震動，加上當天東北季風強勁，無論測速儀器架在固定架，或是警員手持都會受到震動。

陳男指警方公務用雷射測速儀槍，有效期為1年，到期須重新申請檢定時，是在無震動環境中檢測。警員取締他時，卻是處於連續震動變化不間斷的環境中，人體對陸橋環境自然震動幅度幾乎感覺不到，但測速槍內部除非有類似陀螺儀機制，否則自然界的震動非常難以消除，使用這種設備作為罰款依據，公平嗎？　　　　

監理機關答辯，林員使用的雷射測速儀器檢定合格，有效期限至今年6月30日，「警52」標誌也有依法設置，舉發應無違誤。

陳男主張自然環境變化會干擾測量結果，但經濟部標準檢驗局「雷射測速儀檢定檢查技術規範」規定，僅針對雷射測速科學儀器設備檢定合格、檢查合格與否的技術事項，檢驗結果在容許公差值範圍內即為合格。科學儀器雖允許公差存在，有無違規超速仍應以測速儀器測得數據為準，聲明駁回告訴。

台北高等行政法院地方行政訴訟庭法官指出，警員使用的雷射測速儀檢定合格，並在有效期限內，採證陳男開車超速應可認定。「警52」警示標誌設置地點與與發違規地點距離約760.6公尺，也符合道交條例等規定，處分也無違誤。

陳男主張車輛經過、風洞效應及東北季風等因素，均會造成測速儀器震動而影響測量數據，但法官指本件並無陳男所指各項因素，究竟造成測速儀多大震動程度，準確度是否受影響及多大程度影響等相關證據資料，認定屬臆測之詞，無從採信，駁回告訴。全案可上訴。

陳男開車載女兒到基隆上學，警員在國道3號上方路橋測得時速123公里，超速33公里罰3500元。陳質疑路橋有風洞效應，測速儀會失準，訴請撤銷罰單。法官審理後指出，陳男未提證據，全屬臆測，駁回告訴。圖／翻攝自GoogleMap
陳男開車載女兒到基隆上學，警員在國道3號上方路橋測得時速123公里，超速33公里罰3500元。陳質疑路橋有風洞效應，測速儀會失準，訴請撤銷罰單。法官審理後指出，陳男未提證據，全屬臆測，駁回告訴。圖／翻攝自GoogleMap

測速 國道 法官

延伸閱讀

桃警大溪靜桃嚴打飆速噪音車 今年已取締1.4萬違規車開罰1781萬

國道3號死亡車禍 故障車停輔助車道遭後車追撞駕駛不治

車流增、事故不斷！台南4行政區17路段9月起實施測速照相

超速翻車害友人夾死大貨車內 他自認沒過失…仍判10月

相關新聞

台中出現「女裝遛鳥俠」 大叔掛假陽具逛大街…下場出爐

台中大里區新甲路、立中街口今年3月出現男扮女裝、戴假陽具的「遛鳥俠」，黃姓男子自稱「個人喜好」才穿女裝又裸露假陽具，但不...

得標後貨品還廠商…研究員創業吸血詐中研院千萬 士檢偵結起訴14人

格斯科技公司負責人張男等人利用先前擔任中研院研究員機會，與多家廠商合作不實請款1883萬餘元，該公司得標採購案後回收總價...

國三生用羽球拍打石頭害同學右眼近失明 媽媽連帶要賠240萬

屏東縣許姓國三生上體育課時竟隨手拿起地上的石頭用羽毛球拍揮擊，未料石頭竟打中盧姓男同學右眼，導致右眼視力受損幾近失明，盧...

陸配周滿芝涉發展組織無罪 最高院撤銷發回

台灣新住民關懷總會理事長周滿芝被控受中國指示與資助，在台發展組織，高雄高分院判決無罪。最高法院認為，原判決有調查未盡、理...

影／蘆洲男買汽油說要燒掉法院 母親報警檢察官偵結起訴

新北市蘆洲區1名李姓男子自稱不滿政府機關，3月間購買汽油說要縱火燒掉台北地方法院，他的母親察覺之後報案，警方查扣油桶函送...

不實醫材採購詐3377萬 北榮醫師、醫檢師等5人貪汙等罪起訴

鄭姓醫師任職台北榮總、陽明交通大學醫學院期間，指示張姓醫檢師與醫材公司合作，以不實研究需求請購醫材詐領經費3377萬36...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。