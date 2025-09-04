載女兒上學時速飆123公里收紅單 質疑國道陸橋測速不準 說服不了法官

陳男開車載女兒到基隆上學，警員在國道3號上方路橋，測得陳男時速123公里，超速33公里罰3500元。陳質疑路橋有風洞效應，測速儀會受車流、季風影響失準，訴請撤銷罰單。法官審理後指出，陳男未提證據，全屬臆測，判決要繳罰款。

陳男今年1月7日上午6時55分左右，開車行經國道3號北向13.7公里時，國道警察第9公路警察大隊林姓警員，以雷射測速儀器測得時速123公里。這處路段最高速限是時速90公里，陳男超速33公里，警方製單舉發，監理機關裁罰陳男3500元。

陳男不服處分並提起行政訴訟，表示從2021年9月到2025年6月送女兒至基隆上學，每周1至3次，每次都是以類似方式開車，為何僅在去年12底至今年1月初經過這處路段，短時間內被3次舉發超速？如他開車有問題，早就應被檢舉多次，可見天氣環境對儀器有嚴重影響。

陳男還說，警員站在橫跨國道3號的陸橋上，他被舉發時間還未塞車，車輛經過會引發震動。當地為山丘，開鑿兩邊山壁上架橋，形成風洞效應，氣體會對橋體引起震動，加上當天東北季風強勁，無論測速儀器架在固定架，或是警員手持都會受到震動。

陳男指警方公務用雷射測速儀槍，有效期為1年，到期須重新申請檢定時，是在無震動環境中檢測。警員取締他時，卻是處於連續震動變化不間斷的環境中，人體對陸橋環境自然震動幅度幾乎感覺不到，但測速槍內部除非有類似陀螺儀機制，否則自然界的震動非常難以消除，使用這種設備作為罰款依據，公平嗎？

監理機關答辯，林員使用的雷射測速儀器檢定合格，有效期限至今年6月30日，「警52」標誌也有依法設置，舉發應無違誤。

陳男主張自然環境變化會干擾測量結果，但經濟部標準檢驗局「雷射測速儀檢定檢查技術規範」規定，僅針對雷射測速科學儀器設備檢定合格、檢查合格與否的技術事項，檢驗結果在容許公差值範圍內即為合格。科學儀器雖允許公差存在，有無違規超速仍應以測速儀器測得數據為準，聲明駁回告訴。

台北高等行政法院地方行政訴訟庭法官指出，警員使用的雷射測速儀檢定合格，並在有效期限內，採證陳男開車超速應可認定。「警52」警示標誌設置地點與與發違規地點距離約760.6公尺，也符合道交條例等規定，處分也無違誤。