衝撞「館長」陳之漢健身房 台中教練殺人未遂更審獲5萬交保

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

林姓健身教練到「館長」陳之漢在台中北屯區的成吉思汗健身俱樂部應徵未獲錄取，他又私訊館長沒得到回應，林不滿竟開小貨車朝健身房大門衝撞，法院一、二審都依殺人未遂罪判他5年8月，經最高法院撤銷發回，目前更一審中，法院也裁定他5萬元交保，限制住居出境、出海，可抗告。

檢方起訴指出，林男（30歲）2024年5月到北屯區成吉思汗健身俱樂部應徵未果，又以臉書私訊傳館長未獲回應，竟心生不滿想報復。

同年6月他向朋友借來1輛小貨車，回程導航至成吉思汗健身俱樂部台中館，他明知運動的會員出入頻繁，竟猛踩油門直接撞破大門後衝進館內，造成現場玻璃、磁磚碎裂一地，館內人員也嚇得驚慌逃竄，林犯後落網隨即遭收押。

檢方訊時，林提到經過健身房覺得不服氣，他要辦虛擬貨幣時錢包不見、去面試時側背包不見，家裡又有監視器，他覺得有壓力，一直被家人管教，又燃起他學生時期想離家出走打拚的心情，種種想法下才去撞健身房。

台中地院一審時，林僅坦承毀損、強制，但矢口否認殺人未遂，辯稱他有注意稍微看一下有沒有人才撞下去，沒有殺人、想要撞誰的意思。

一審勘驗監視器，發現健身房大門前有台階陡坡，林需加速才能衝入，且他撞入館內時大門往前飛出撞上紅龍柱、桌子，還有10幾名會員在閘門後，萬一當時有人靠近大門，極有可能遭波及釀死亡結果，加上當時又是健身房尖峰時段。

一審以林顯有殺人不確定故意，依殺人未遂罪判他5年8月，上訴二審駁回，再上訴三審撤銷發回，目前更一審中。

台中高分院審酌，林男犯嫌重大，但斟酌經辯論終結、定期宣判，考量全案犯罪情節、訴訟程度、林坦承客觀行為，已被羈押1年多，審理時已與告訴達成調解，也已賠償健身房，認羈押必要性已降低，裁定他5萬元交保，限制出境、出海8月。

林男開貨車衝撞「館長」陳之漢位於台中北屯區的成吉思汗健身俱樂部台中旗艦館，一、二審都被依殺人未遂罪判5年8月。圖／報系資料照

