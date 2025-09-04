南市打擊非法改裝排氣管噪音 8個月797輛吃紅單

環境部為杜絕改裝排氣管噪音擾人，今年起對改裝管未合法變更登記開罰，台南市環保局至上月止查獲797輛未依規定合法變更、未依規定使用認證排氣管，將依道路交通管理處罰條例處900到1800元不等罰鍰，展現市府打擊噪音車零容忍決心。

南市環保局統計前8個月，環警監稽查207輛改裝車，有111輛未依規定合法變更，違規率逾5成；而透過噪音車檢舉網站通報案件，也查獲686輛未依規定使用認證排氣管，全數都已移請市警局依違反道路交通管理處罰條例處以罰鍰。

環保局長許仁澤表示，由環境部與交通部修法制定的改裝排氣管變更登記制度從今年上路，要求車主應使用環境部核准排氣管或自費檢測符合規範，且需自行至監理站變更登記；未完成變更登記程序就騎車上路，經查獲就開罰毫不寬待。請車主不要抱著僥倖心態，應使用合法排氣管，或盡早自費至認可實驗室檢驗，並至監理機關辦理變更登記，以免受罰。