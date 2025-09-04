外國女遊客到台中旅遊掉皮夾 男騎士撿走...警追查歸還法辦

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一名菲律賓籍女性遊客與來台工作的朋友到台中和平山區旅遊，遺失皮夾，警方查出撿走皮夾男騎士，依侵占遺失物罪嫌函送法辦，女遊客昨天到和平警分局和平派出所領回皮夾，感謝員警，稱讚台灣警察很有效率。

上月29日一名菲律賓籍女性遊客與來台工作的菲籍朋友，到台中市和平區相約登山、溯溪遊玩後返程途中，行經東關路三段某便利超商購物時，不慎將隨身皮包遺落在顧客休息區桌上。

她返抵台中市西屯區住處後，女子才驚覺名牌Gucci皮夾遺失，隔天到台中市和平分局和平派出所報案，請求警方協助。

和平派出所員警受理後，查詢警政署遺失物公告系統未有拾獲，再到超商調閱店內外監視器，經仔細比對鎖定一名騎大型重機車男子涉有重嫌，掌握相關證據後，迅速通知37歲劉姓男子到案說明。警方起獲皮夾及內含重要證件，全數發還失主，將劉男依涉嫌侵占遺失物罪移送偵辦。

女遊客昨天到派出所領回皮夾及證件時，連聲向警方表達感謝，同行的工程師朋友直呼「Taiwan police very efficient！」對警方的高效率與積極作為很感謝。

警方提醒，民眾外出遊玩或購物時，務必隨時注意包包與財物，以免遺失。若撿獲他人物品，應立即交由商家或送交警方處理，切勿心存僥倖侵占，否則將觸犯刑法第337條侵占遺失物罪，最重可處1萬5000元罰金，得不償失。

一名菲律賓籍女性遊客與來台工作的朋友到台中和平山區旅遊，遺失皮夾，警方查出撿走皮夾騎士，女遊客昨天到和平警分局和平派出所領回皮夾，感謝員警。圖／警方提供
一名菲律賓籍女性遊客與來台工作的朋友到台中和平山區旅遊，遺失皮夾，警方查出撿走皮夾騎士，女遊客昨天到和平警分局和平派出所領回皮夾，感謝員警。圖／警方提供

