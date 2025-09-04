詐領研究與採購費逾3000萬元 北榮醫師貪污罪起訴

快訊

中央社／ 台北4日電

台北榮民總醫院鄭姓醫師涉嫌詐領醫院採購款項，另於任職陽明交大時詐領研究計畫經費，21年來共計新台幣3377萬餘元，士檢今天偵查終結，依貪污治罪條例等罪起訴鄭男等5人。

根據士林地檢署起訴書，鄭男曾擔任陽明交通大學教授，也統籌榮總神經再生實驗室行政事務；自民國91年間起至112年間止，涉嫌指示醫檢師張姓女子與醫療廠商余姓、朱姓夫妻配合，以虛報耗材、不實請購與核銷方式，詐領採購款項與國科會研究計畫經費等。

起訴書表示，若為小額採購案，鄭男涉嫌指示張女填寫不實採購耗材需求及請購單以虛增金額，余男與朱女則配合不出貨，提供假發票供核銷。

若為長期契約，例如「人類纖維脢原試劑2年單價開口契約採購案」，鄭男涉嫌指示張女於審查投標廠商規格時指定余男與朱女得標，再由醫檢師黃姓女子不實驗收，協助護航余男與朱女過關。

檢方統計，鄭男等人共詐領採購經費38次，共計2811萬餘元。此外，鄭男涉嫌授意張女以相同手法挪用國科會研究計畫經費共計565萬多元。

檢方查出，鄭男、張女將詐得款項用於支付信用卡費639萬餘元，也小額提領現金放在鄭男辦公室，並用於繳納保費、買股票、買車、購物、旅遊、電話費、水電費等私人用途。案經法務部廉政署接獲內部檢舉，將案件移送士林地檢署偵辦。

檢察官認為，鄭男、張女、余男、朱女涉犯貪污治罪條例利用職務機會詐取財物罪、刑法加重詐欺取財、公務員登載不實及商業會計法等罪，建請從重以貪污罪論處；黃女涉犯刑法業務登載不實罪。

檢方表示，本案今天偵查終結，依法提起公訴，聲請宣告沒收或追徵犯罪所得；另外，審酌張女、余男、朱女偵查中自白，且張女自動繳交全部犯罪所得，若均於審判中坦承犯行，建請量處適當刑。

貪污 耗材 國科會

相關新聞

台中出現「女裝遛鳥俠」 大叔掛假陽具逛大街…下場出爐

台中大里區新甲路、立中街口今年3月出現男扮女裝、戴假陽具的「遛鳥俠」，黃姓男子自稱「個人喜好」才穿女裝又裸露假陽具，但不...

得標後貨品還廠商…研究員創業吸血詐中研院千萬 士檢偵結起訴14人

格斯科技公司負責人張男等人利用先前擔任中研院研究員機會，與多家廠商合作不實請款1883萬餘元，該公司得標採購案後回收總價...

國三生用羽球拍打石頭害同學右眼近失明 媽媽連帶要賠240萬

屏東縣許姓國三生上體育課時竟隨手拿起地上的石頭用羽毛球拍揮擊，未料石頭竟打中盧姓男同學右眼，導致右眼視力受損幾近失明，盧...

陸配周滿芝涉發展組織無罪 最高院撤銷發回

台灣新住民關懷總會理事長周滿芝被控受中國指示與資助，在台發展組織，高雄高分院判決無罪。最高法院認為，原判決有調查未盡、理...

影／蘆洲男買汽油說要燒掉法院 母親報警檢察官偵結起訴

新北市蘆洲區1名李姓男子自稱不滿政府機關，3月間購買汽油說要縱火燒掉台北地方法院，他的母親察覺之後報案，警方查扣油桶函送...

不實醫材採購詐3377萬 北榮醫師、醫檢師等5人貪汙等罪起訴

鄭姓醫師任職台北榮總、陽明交通大學醫學院期間，指示張姓醫檢師與醫材公司合作，以不實研究需求請購醫材詐領經費3377萬36...

