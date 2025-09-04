詐領研究與採購費逾3000萬元 北榮醫師貪污罪起訴
台北榮民總醫院鄭姓醫師涉嫌詐領醫院採購款項，另於任職陽明交大時詐領研究計畫經費，21年來共計新台幣3377萬餘元，士檢今天偵查終結，依貪污治罪條例等罪起訴鄭男等5人。
根據士林地檢署起訴書，鄭男曾擔任陽明交通大學教授，也統籌榮總神經再生實驗室行政事務；自民國91年間起至112年間止，涉嫌指示醫檢師張姓女子與醫療廠商余姓、朱姓夫妻配合，以虛報耗材、不實請購與核銷方式，詐領採購款項與國科會研究計畫經費等。
起訴書表示，若為小額採購案，鄭男涉嫌指示張女填寫不實採購耗材需求及請購單以虛增金額，余男與朱女則配合不出貨，提供假發票供核銷。
若為長期契約，例如「人類纖維脢原試劑2年單價開口契約採購案」，鄭男涉嫌指示張女於審查投標廠商規格時指定余男與朱女得標，再由醫檢師黃姓女子不實驗收，協助護航余男與朱女過關。
檢方統計，鄭男等人共詐領採購經費38次，共計2811萬餘元。此外，鄭男涉嫌授意張女以相同手法挪用國科會研究計畫經費共計565萬多元。
檢方查出，鄭男、張女將詐得款項用於支付信用卡費639萬餘元，也小額提領現金放在鄭男辦公室，並用於繳納保費、買股票、買車、購物、旅遊、電話費、水電費等私人用途。案經法務部廉政署接獲內部檢舉，將案件移送士林地檢署偵辦。
檢察官認為，鄭男、張女、余男、朱女涉犯貪污治罪條例利用職務機會詐取財物罪、刑法加重詐欺取財、公務員登載不實及商業會計法等罪，建請從重以貪污罪論處；黃女涉犯刑法業務登載不實罪。
檢方表示，本案今天偵查終結，依法提起公訴，聲請宣告沒收或追徵犯罪所得；另外，審酌張女、余男、朱女偵查中自白，且張女自動繳交全部犯罪所得，若均於審判中坦承犯行，建請量處適當刑。
