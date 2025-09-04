台中出現「女裝遛鳥俠」 大叔掛假陽具逛大街…下場出爐

台中大里區新甲路、立中街口今年3月出現男扮女裝、戴假陽具的「遛鳥俠」，黃姓男子自稱「個人喜好」才穿女裝又裸露假陽具，但不少民眾目睹嚇壞，警方、議員都獲報；法院認為，黃穿戴幾可亂真的假陽具裸露在外，有害社會風化，依妨害風化罪判他罰金8000元，可上訴。

檢警調查，黃男2020年就曾因妨害風化案件經檢方緩起訴，卻不知警惕，今年3月22日早上10點多穿著女裝打扮，還戴上假陽具裸露在外，直接在大里區新甲路、立中街口的不特定人得以共見共聞道路上，並手持自拍棒，有民眾發現報案。

台中市議員江和樹當時也獲報，表示出現疑似男扮女裝的「遛鳥俠」，行走在街上當街裸露下體，民眾目睹嚇傻趕通報。因出沒點附近周圍有許多學生、長輩，不少民眾紛紛表示「太變態」、「趕快抓起來」。

黃男到案後向警方說，他單純因為個人喜好，才穿戴假陽具走在路上，並持自拍棒與風景合照，並非刻意裸露出自身的生殖器。

檢方訊時，黃男（44歲）坦承穿女裝、戴假陽具裸露，但仍否認公然猥褻；檢方根據監視器畫面等認定他犯嫌明確，依公然猥褻罪嫌起訴他。

台中地院指出，黃男在在不特定之多數人得共見共聞馬路上，穿戴幾可亂真的假陽具裸露在外，顯有供人觀覽意圖，藉以滿足一己性慾，客觀上足引起一般人羞恥或厭惡感，侵害一般人對性之道德感情，有害於社會風化，依社會通念屬猥褻行為。