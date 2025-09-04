單親媽3犯酒駕判3月…拿孩當藉口求情易科罰金 法官這理由關定了

林姓單親媽媽3月間因酒後駕車遭警攔檢，酒測值超標送辦，嘉義地院判刑3月，檢方上月初通知她到案執行，並以她酒駕犯罪查獲已3次，不准易科罰金或易服社會勞役，她稱若入監服刑，孩子將失去依靠為由，聲明異議遭駁，再向台南高分院提抗告，認檢方依職權裁量有據而駁回。

林女主張，第一次酒駕於2015年間，第二次酒駕為2024年間，本次第三次酒駕為2025年間，依法務部2013年6月發布新聞稿記載「被告5年內3犯刑法第185條之3第1項之罪」者，始不得准予易科罰金。

她認為，第一次酒駕犯行距今已經9年，不在「5年內三犯」範圍內，她5年內僅為二犯，不符合三振條款要件，且她第二犯及第三犯呼氣酒精濃度均低於0.55mg/l的標準，且未發生交通事故或危險駕駛行為。她提起抗告，請求撤銷檢察官執行指揮，准她易科罰金。

台南高分院指出，高檢署已於2022年2月間修正酒駕案件受刑人不准易科罰金標準，包括：1.酒駕犯罪經查獲3犯（含）以上者。2.酒測值超過法定刑罰標準，並對公共安全有具體危險者。3.綜合卷證，依個案情節（例如酒駕併有重大妨害公務等事實），其他認為易科罰金難收矯正效或難以維持法秩序者。

台南高分院表示，林女已3犯酒後駕車，符合該新修定不准易科罰金標準所示「酒駕犯罪經查獲3犯（含）以上者」不准易科罰金情形。

且政府三令五申不斷宣導「酒後不開車」觀念，端正酒後駕車不良風氣，減少酒醉駕車肇事悲劇重演，社會輿論對此也多所撻伐，倡議酒駕零容忍，然而，林女第3次酒駕時間距第2次酒駕判處罪刑時間，不到4個月，其心態可議，且法紀觀念淡薄。

台南高分院認為，是否准予易科罰金，依刑事訴訟法規定，應屬法律賦予執行檢察官視具體個案情節裁量權限。檢察官具體審酌受刑人是否具有「確因不執行所宣告之刑，難收矯正之效，或難以維持法秩序」，而為准駁易科罰金聲請。至林女親屬扶養問題，則可自行或向執行檢察官陳明後，尋求社福機構提供協助。