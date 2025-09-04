新豐坑子口靶場自救會控徵收承諾未履行 向最高行政法院聲請再審

新竹縣新豐鄉坑子口靶場土地爭議延宕超過半世紀，近日取得重大進展。國防部自1963年為擴大靶場射擊範圍，強制西濱公路鳳鼻隧道兩側村民無償遷村，居民多次向政府陳情，並成立自救會，自救會長鄭進宅表示，當年國防部曾承諾完成徵收後將依非都市土地管制規則辦理，但實際並未履行，並多次隱匿核准文件，近期自救會取得內政部提供1996年4月1日核准徵收坑子口建築用地的文件，他前天已向最高行政法院提出再審，要求國防部依法辦理徵收及賠償。

鄭進宅說，無償強占的農地，位於新竹縣新豐鄉與竹北市交界的坑子口地區，面積約200多公頃，其中除了大部分是農業用地外，另外有約0.89公頃的建築用地，分屬3千多位土地業主所有，土地業主們組成自救會。國防部直到2005年才完成這200多公頃農地土地徵收，取得土地使用權，意即國防部於2005年土地徵收完成之前所無償占用的土地是非法占用。

鄭進宅指出，國防部當年曾承諾完成徵收後將依非都市土地管制規則辦理，但實際並未履行，並多次隱匿核准文件。為此，他告上法庭，當時國防部稱土地徵收日期是1996年6月，且已逾越請求權請求期限為由，遭法院駁回訴訟。

他去年底委託律師分別向國防部及內政部寄出存證信函，要求提供民國85年徵收新竹縣新豐鄉坑子口建築用的核准徵收文件及法律依據。內政部今年1月正式提供民國1996年4月1日核准徵收坑子口建築用地的文件，證實符合非都市土地管理規則第18條規定。

另外對於鄭進宅詢問國防部當年的法律依據是什麼？國防部回復說是2023年的台北高等行政法院的判決就是法律依據；鄭進宅表示，這豈不是拿清朝的法律斬殺明朝百姓的權益，分明就是要考驗法官的法律專業。