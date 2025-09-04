快訊

家庭照顧假、育嬰假新制怎麼請？有無薪水 Q&A一次看清楚

被質疑「對普亭無所作為」 川普怒嗆波蘭記者：你該去找新工作

iPhone 17 Pro保護殼不藏了？台廠商偷跑推預購 外觀、「相機控制鍵」位置長這樣

聽新聞
0:00 / 0:00

洪申翰質疑學者林英杰是騙子 挨告誹謗獲不起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

勞動部長洪申翰去年時任立委開記者會質疑民眾黨、柯文哲的氣候顧問呂學海設立「台灣碳淨零學院」涉違法經營，期間提及逢甲大學主任林英杰宣稱他是聯合國氣候變遷大會COP28唯一台灣官方代表「連講師都是一個騙子」，林英杰提告洪申翰涉嫌誹謗，台北地檢署今偵結，認為罪嫌不足不起訴。

林英杰指控，洪申翰去年7月31日開記者會公開稱「呂學海學院的講師也出了一堆問題，去年COP28在杜拜舉行，其中一位林英杰先生，以逢甲大學資管管理及認證中心主任身分出席，他到處宣稱他是唯一受邀進入官方藍區的台灣官方代表...環境部氣候變遷署也發布聲明澄清沒有所謂林英杰先生是唯一官方代表出席COP28這件事，所以連講師都是一個騙子」，惡意指摘他對外謊稱「唯一受邀進入官方藍區的台灣官方代表」。

檢方追查，洪申翰開此記者會訴求台灣碳淨零學院涉違法經營、誇大不實詐騙民眾，呂學海作為氣候及淨零政策的背書者、研擬者是否提出說明、道歉，記者會中還有受害學員到場或預錄影片說明詐騙。環境部氣候變遷署2023年12月18日的新聞稿則是指會議期間國內媒體曾報導自稱台灣代表團相關新聞，「與事實不符，恐有混淆視聽之虞」特予鄭重澄清。

檢方認為，相關媒體報導足以讓一般民眾認為林英杰是COP28的台灣官方代表，再加上環境部澄清新聞稿，難認洪申翰未盡合理查證義務，洪在記者會上發言，未逾越合理評論範圍，難認真實惡意，犯罪嫌疑不足不起訴。

勞動部長洪申翰。本報資料照片
勞動部長洪申翰。本報資料照片

COP28 洪申翰 記者會

延伸閱讀

最低工資不再沿用公式？全總要求龔明鑫收回不當言論並道歉

經長「最低工資沿用過去公式不適當」 全總轟：拿勞工當代罪羔羊

「小英男孩」涉綠能弊案 黃士修：蔡賴會完就收押頗逗趣

非無薪假應該是「減班休息」！洪申翰挨網轟：改名詞就變好棒棒？

相關新聞

獨／新竹市副議長余邦彥疑涉貪 檢調搜索議會、住處 夜間聲押

新竹市議會昨天晚間遭檢調搜索，副議長余邦彥並被帶走偵訊，新竹地檢署依涉嫌貪汙治罪條例聲請羈押禁見，今天下午預計召開羈押庭...

新豐坑子口靶場自救會控徵收承諾未履行 向最高行政法院聲請再審

新竹縣新豐鄉坑子口靶場土地爭議延宕超過半世紀，近日取得重大進展。國防部自1963年為擴大靶場射擊範圍，強制西濱公路鳳鼻隧...

洪申翰質疑學者林英杰是騙子 挨告誹謗獲不起訴

勞動部長洪申翰去年時任立委開記者會質疑民眾黨、柯文哲的氣候顧問呂學海設立「台灣碳淨零學院」涉違法經營，期間提及逢甲大學主...

印尼女「被迫下海」竟病死 雙北3處應召站被移民署抄了

印尼籍應召站業者胡恆銓等人2023年起涉人口販運誘騙印尼女子來台工作，透過取得日本旅遊簽證再觀光入境來台，以不當債務合約...

勞保欠繳40萬BMW作擔保 男賴皮不交車仍遭查封拖走

在新竹工作的張姓男子去年因積欠40萬勞工保險費，向行政執行署台中分署申請分期繳納，並提供一輛BMW作為擔保。未料張男仍未...

他稱罹新冠肺炎未報到入營服役 偽造訊息截圖露餡…逆轉改判2月

台南林姓男子去年5月間簽收替代役徵集令，卻未按時報到入營，承辦人員當日簡訊告知及電話聯繫他準時在公所集合，僅在電話中口頭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。