洪申翰質疑學者林英杰是騙子 挨告誹謗獲不起訴
勞動部長洪申翰去年時任立委開記者會質疑民眾黨、柯文哲的氣候顧問呂學海設立「台灣碳淨零學院」涉違法經營，期間提及逢甲大學主任林英杰宣稱他是聯合國氣候變遷大會COP28唯一台灣官方代表「連講師都是一個騙子」，林英杰提告洪申翰涉嫌誹謗，台北地檢署今偵結，認為罪嫌不足不起訴。
林英杰指控，洪申翰去年7月31日開記者會公開稱「呂學海學院的講師也出了一堆問題，去年COP28在杜拜舉行，其中一位林英杰先生，以逢甲大學資管管理及認證中心主任身分出席，他到處宣稱他是唯一受邀進入官方藍區的台灣官方代表...環境部氣候變遷署也發布聲明澄清沒有所謂林英杰先生是唯一官方代表出席COP28這件事，所以連講師都是一個騙子」，惡意指摘他對外謊稱「唯一受邀進入官方藍區的台灣官方代表」。
檢方追查，洪申翰開此記者會訴求台灣碳淨零學院涉違法經營、誇大不實詐騙民眾，呂學海作為氣候及淨零政策的背書者、研擬者是否提出說明、道歉，記者會中還有受害學員到場或預錄影片說明詐騙。環境部氣候變遷署2023年12月18日的新聞稿則是指會議期間國內媒體曾報導自稱台灣代表團相關新聞，「與事實不符，恐有混淆視聽之虞」特予鄭重澄清。
檢方認為，相關媒體報導足以讓一般民眾認為林英杰是COP28的台灣官方代表，再加上環境部澄清新聞稿，難認洪申翰未盡合理查證義務，洪在記者會上發言，未逾越合理評論範圍，難認真實惡意，犯罪嫌疑不足不起訴。
