慣竊闖公寓行竊意圖入住頂加遭發現 警逮人送辦

43歲林姓慣竊日前闖入台北市忠孝東路5段巷弄內的老舊公寓行竊，發現頂樓加蓋無人居住，竟意圖當成休息地點，所幸遭住戶發現通報屋主親友到場後報警，警方逮捕林男送辦。

台北市警察局信義分局今天發布新聞資料指出，福德街派出所日前獲報，有民宅疑遭不明人士闖入且藏匿在公寓頂樓，獲報後派員到場發現，1名男子藏在公寓頂樓加蓋，經初步詢問發現為43歲林姓慣竊，把人帶回偵辦。

警方查出，闖民宅行竊的林姓男子為慣竊，平時無業且居無定所，日前下午4時許經忠孝東路5段巷弄內時發現某公寓1樓大門未關妥，趁隙入內後，找尋行竊地點。

警方說，林姓男子走到3至4樓的樓梯間時，發現鐵門縫隙大，伸手進門縫後開門進屋，又發現4樓及5樓無人居住，竟跑到公寓頂樓加蓋空屋當成休息地點並藏匿在內。

警方表示，林姓男子從下午就藏匿在此處公寓頂樓加蓋處，直到案發當天晚上7時許，下班返家的鄰居發現平時深鎖樓梯間鐵門未關妥，認為有異狀，透過樓梯間監視器畫面發現1名陌生男子進入後就未現身，趕緊聯繫屋主姪女並報警。

警方派員到場後得知，4樓屋主長期旅居國外，房產交給姪女代管，未對外出租，平時當成儲藏室使用，根本不會有人進出。員警直上頂樓加蓋，立即發現林姓男子身影，把人帶回詢問。

林姓男子遭逮後稱，因需要地方休息才會暫住別人家，警方在林男身上查獲遊戲機及包包等物。警詢後依刑法加重竊盜罪嫌把人移送台北地檢署偵辦。

台北市信義警分局表示，民眾外出務必把家門上鎖並關妥1樓大門，若住家長期無人居住，可委託親友或管理員協助巡視，發現可疑人士或異常情況可立即撥110報警。