印尼女「被迫下海」竟病死 雙北3處應召站被移民署抄了

印尼籍應召站業者胡恆銓等人2023年起涉人口販運誘騙印尼女子來台工作，透過取得日本旅遊簽證再觀光入境來台，以不當債務合約、扣留護照，逼迫印尼女子在套房性交易，每天逼接客至少7人才能休息，其中1名印尼女子人身體不適心臟衰竭送醫不治。台北地檢署昨偵結，依留容媒介性交以營利、人口販運等罪嫌起訴8人，業者胡恆銓、經紀武阮薔薇具體求刑6年。

本案源自去年7月，移民署接獲印尼代表處通報，一名29歲印尼籍女子因心臟衰竭送醫，女子在意識清楚期間，透過手機向醫院社工及印尼代表處專員求助，明確表示「不願再回到老闆身邊」，專案小組獲報後介入調查，赫然發現她長期遭迫從事性交易，護照被沒收，病情惡化才被送醫。

令人痛心的是，7天後該女子傳出病逝消息，移民署決定要為當事人伸張正義，報請北檢指揮偵辦。去年7月至今年5月展開長達近一年蒐證，動員逾50名幹員，會同專勤隊、雙北警方等單位聯手攻堅執行「曙光專案」，至新北板橋、中和、台北中山區等處應召站拘提搜索10人到案，查獲20名外籍女子涉嫌賣淫，其中有6人「被迫下海」。

據了解，賣淫女子國籍中，過半有12名是印尼籍、7名是泰國籍、1名是越南籍。