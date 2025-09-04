勞保欠繳40萬BMW作擔保 男賴皮不交車仍遭查封拖走
在新竹工作的張姓男子去年因積欠40萬勞工保險費，向行政執行署台中分署申請分期繳納，並提供一輛BMW作為擔保。未料張男仍未按期繳納保險費，執行署新竹分署前往查扣車輛拍賣，張男原先還耍賴表示車被借走，後來經執行署人員告知法律責任後才乖乖交出車。
新竹分署指出，戶籍在台中的張男積欠勞工保險費，向行政執行署台中分署申請分期繳納，卻未按期繳納，遭廢止分期。由於先前張男提供一輛BMW作為擔保，卻未如期交出車輛供執行，因此囑託新竹分署至張男工作地點查扣車輛並拍賣。
新竹分署前往張男工作地點執行強制查封，起初在周遭尋找未見目標車輛，卻在現場遇到張男本人。執行人員見機不可失，立即出示證件表明身分與執行來意，並詢問車輛所在。張男僅稱車輛由他人使用，未停放於現場。
執行人員當場告知相關法律規定，並命其交付車輛。張男知悉利害關係後，才依指示交出車輛。執行人員當場檢查車況，隨即將查封車輛拖回保管，後續將擇期依法拍賣。
執行署新竹分署提醒，依刑法第138條第1項規定：損壞、除去或汙穢公務員依法所施之封印或查封標示，或有違背其效力之行為者，處2年以下有期徒刑、拘役或20萬元以下罰金。同法第139條則規定：毀棄、損壞或隱匿公務員職務上掌管，或委託第三人保管之文書、圖畫、物品，或致令不堪用者，處5年以下有期徒刑。
新竹分署進一步說明，動產經查封後，如經移送機關同意或認為適當時，得交由義務人保管。但義務人必須妥善保管，不得損壞、除去或汙損封條，更不得違背查封效力，也不得對查封物有毀棄、損壞或隱匿等行為，否則將面臨刑事責任。
新竹分署也提醒一般民眾，若遇執行人員到場執行，應注意其是否出示機關識別證件及相關證明，以防詐騙集團假冒書記官竊取個資行騙。如懷疑遇到詐騙，請立即撥打內政部警政署165反詐騙諮詢專線；若對新竹分署來電或文件有疑慮，也可撥打03-515-3103及承辦人員分機查證。
