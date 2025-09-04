他稱罹新冠肺炎未報到入營服役 偽造訊息截圖露餡…逆轉改判2月

台南林姓男子去年5月間簽收替代役徵集令，卻未按時報到入營，承辦人員當日簡訊告知及電話聯繫他準時在公所集合，僅在電話中口頭表達另有他事處理而未報到，他辯罹新冠肺炎不適，一審無罪，檢方上訴，二審認無法證實罹新冠肺炎外，提交imessage偽造訊息截圖露餡而改判2月。

事實上，林於前年2月間曾收到替代役徵集令且未按時報到，他當時辯稱，先前已經3次因為替代役條例案件到地檢署開過庭，先前開庭有表示左眼散瞳後度數已達免疫標準；後來有申請複檢，結果體位還是沒有改判，還是替代役體位，但他自己有去醫院檢驗，驗出來是免役標準，他認為還是免役，才沒去報到。

因此，去年間一、二審均認他意圖避免替代役徵集，而有緩徵原因消滅，無故逾45日未自動申報，處有期徒刑2月。同年5月間，他又以罹新冠肺炎不適等理由，仍未按時報到，再度被訴。

林辯稱，當天早上他主動打電話跟公所人員說身體不舒服無法報到，因為他凌晨發燒跟拉肚子，半夜他是先去買成藥吃，到早上就去掛急診，他有跟承辦人說，對方叫他直接報到後會有軍醫看病，但他當時真的很不舒服無法出門，後來診斷結果他當天是確診。他說，承辦人員說要在5日內補報到，因為他症狀維持一周，所以沒辦法報到。

台南高分院認為，林提出診斷證明書，當日因「發燒、咳嗽、流鼻水來院門診，自訴covid快篩陽性，臨床診斷為結膜咽喉發炎，給予藥物治療」。經醫師診斷雖有結膜咽喉發炎症狀，但是否為新冠肺炎並未證實，且診治醫師僅開立3天份藥物供他服用。林無新冠肺炎通報及確診紀錄，且無開立新冠肺炎抗病毒藥物相關紀錄。

台南高分院表示，王姓承辦人偵訊時所提出其發給林簡訊截圖，顯示當天上午8時25分發送2則簡訊給林，林並未回覆任何訊息，然而，林於原審審理時所提出其接收王傳送上開2則訊息截圖，卻顯示林於接收王發送2則訊息後，同一時間回傳「您好，我因為身體不適無法前往搭車，因真的太不舒服了，稍後要先搭乘計程車進行就醫」等文字訊息。

台南高分院認為，兩人均使用蘋果品牌電話相互發送imessage時，若林立即同時回覆王上開2則訊息，且林訊息下標註「已送達」，理應早已傳送到王使用電話內。

另以imessage顯示方式，王與林訊息若各自發送時間相隔甚長，兩方訊息中間會顯示被告回覆訊息時間，但不會再重複「imessage」等文字。林於原審審理時所提出簡訊截圖，卻顯示其回覆訊息上方出現「imessage5月14日周二08：25」等文字，非但重複「imessage」字眼，且回覆時間與王傳送訊息時間一致，足使人懷疑被告可否在接獲王訊息後不到1分鐘內，書寫上開不短回覆內容並傳送。