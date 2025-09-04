車停空地收罰單 他辯距紅線超過30公分已非道路…訴請撤銷碰壁

黃男違規把車停在道路旁空地，被罰900元。他指法規明定紅線畫在距道路邊緣30公分，停車位置距離紅線超過30公分，已不屬道路，訴請撤銷罰單。法官指出，紅線禁停不分線內或線外，且停車地點可連通人行道和車道自屬道路，駁回告訴。全案可上訴。

判決指出，黃姓男子去年7月21日上午8時許，汽車停放在基隆市東信路和田寮河迴船池間的空地，員警到場蒐證後，認有「在禁止臨時停車處所停車」行為，同年8月9日開立違反道路交通管理事件通知單逕行舉發。

黃男不服舉發，公路局台北市區監理所查明事實，認定黃男確有違停行為，道路交通管理處罰條例裁處黃男900元。

黃男不服裁罰，提起行政訴訟。主張他停車的位置並不屬道路範圍，員警舉發依法無據。監理單位未能落實審查，違法裁決罰他，明顯失職，嚴重影響民眾權益。

黃男所持的理由是依道路交通標誌標線號誌設置規則第168、169條規定，無論是禁止停車的黃實線或禁止臨時停車的紅實線，均以畫設在距道路邊緣30公分為度，也就是超過30公分以外即非屬道路。員警及監理單位以無限上綱方式任意舉發，明顯違法且有濫權嫌疑，聲明撤銷原處分。

台北市區監理所答辯，依內政部警政署函釋內容說明，道交條例第56條第1項第4項規定，「在設有禁止停車標誌、標線之處所停車者」，是指車輛停放在畫有禁止停車線路段時，違規事實即已存在，無論車輛停放道路範圍內側或外側，車體前、後懸占用禁停標線長度多少，因此認定黃男違規事證明確，聲明駁回告訴。

台北高等行政法院地方行政訴訟庭法官審理時，檢視採證照片等事證，指黃男的車內無人，後照鏡均已收摺，停放在東信路316號對面堤岸人行道旁的柏油鋪面，車頭右側路面有畫設紅實線，足認未保持立即行駛的停車狀態。

法官說，黃車旁邊路段既有畫設紅實線，即屬停放在禁止臨時停車處所，不因占用禁止臨時停車線長度多少有所差別。一般正常智識車輛駕駛人，均可合理認知這處路段為禁停路段，並當遵守，監理單位處罰並無違誤。

至於黃男主張紅實線標線以外超過30公分部分即非道路，法官指基市府函文及所檢附全國土地使用分區查詢結果，黃男停車地點為國有地，確屬「道路用地」。觀看採證照片，也可看到黃男把車停在田寮河堤岸人行道與東信路車道間，可供銜接人行道與車道，自屬道交條例所稱供公眾通行道路。