車停空地收罰單 他辯距紅線超過30公分已非道路…訴請撤銷碰壁

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

黃男違規把車停在道路旁空地，被罰900元。他指法規明定紅線畫在距道路邊緣30公分，停車位置距離紅線超過30公分，已不屬道路，訴請撤銷罰單。法官指出，紅線禁停不分線內或線外，且停車地點可連通人行道和車道自屬道路，駁回告訴。全案可上訴。

判決指出，黃姓男子去年7月21日上午8時許，汽車停放在基隆市東信路和田寮河迴船池間的空地，員警到場蒐證後，認有「在禁止臨時停車處所停車」行為，同年8月9日開立違反道路交通管理事件通知單逕行舉發。

黃男不服舉發，公路局台北市區監理所查明事實，認定黃男確有違停行為，道路交通管理處罰條例裁處黃男900元。

黃男不服裁罰，提起行政訴訟。主張他停車的位置並不屬道路範圍，員警舉發依法無據。監理單位未能落實審查，違法裁決罰他，明顯失職，嚴重影響民眾權益。

黃男所持的理由是依道路交通標誌標線號誌設置規則第168、169條規定，無論是禁止停車的黃實線或禁止臨時停車的紅實線，均以畫設在距道路邊緣30公分為度，也就是超過30公分以外即非屬道路。員警及監理單位以無限上綱方式任意舉發，明顯違法且有濫權嫌疑，聲明撤銷原處分。

台北市區監理所答辯，依內政部警政署函釋內容說明，道交條例第56條第1項第4項規定，「在設有禁止停車標誌、標線之處所停車者」，是指車輛停放在畫有禁止停車線路段時，違規事實即已存在，無論車輛停放道路範圍內側或外側，車體前、後懸占用禁停標線長度多少，因此認定黃男違規事證明確，聲明駁回告訴。

台北高等行政法院地方行政訴訟庭法官審理時，檢視採證照片等事證，指黃男的車內無人，後照鏡均已收摺，停放在東信路316號對面堤岸人行道旁的柏油鋪面，車頭右側路面有畫設紅實線，足認未保持立即行駛的停車狀態。

法官說，黃車旁邊路段既有畫設紅實線，即屬停放在禁止臨時停車處所，不因占用禁止臨時停車線長度多少有所差別。一般正常智識車輛駕駛人，均可合理認知這處路段為禁停路段，並當遵守，監理單位處罰並無違誤。

至於黃男主張紅實線標線以外超過30公分部分即非道路，法官指基市府函文及所檢附全國土地使用分區查詢結果，黃男停車地點為國有地，確屬「道路用地」。觀看採證照片，也可看到黃男把車停在田寮河堤岸人行道與東信路車道間，可供銜接人行道與車道，自屬道交條例所稱供公眾通行道路。

法官指出，道路交通標誌標線號誌設置規則第168條、第169條，在規範禁止臨時停車線和禁止停車線，二者與路面邊緣距離，是指禁止線設置位置，並非禁止線與停放車輛距離，禁止線兩旁區域自應解釋都是禁止臨時停車或禁止停車區域，無分線內或線外，黃男顯有誤解，主張不可採信，判決駁回告訴。

黃男把車停在道路旁空地（紅圈處），收到900元違停罰單。他指停車位置距紅線超過30公分，已不屬道路，訴請撤銷罰單。法官指出，紅線禁停不分線內或線外，且停車地點可連通人行道和車道，判他敗訴。圖／翻攝自GoogleMap
標誌 法官 人行道

相關新聞

獨／新竹市副議長余邦彥疑涉貪 檢調搜索議會、住處 夜間聲押

新竹市議會昨天晚間遭檢調搜索，副議長余邦彥並被帶走偵訊，新竹地檢署依涉嫌貪汙治罪條例聲請羈押禁見，今天下午預計召開羈押庭...

徐巧芯大姑丈夫杜秉澄搞詐團「先賠」50萬 劉向婕沒被告的原因曝光

國民黨立法委員徐巧芯丈夫劉彥澧的胞姊劉向婕涉詐，與她丈夫杜秉澄成立水房，與助理吳沂珊、友人林于倫以虛擬幣協助詐團洗錢近2...

車停空地收罰單 他辯距紅線超過30公分已非道路…訴請撤銷碰壁

黃男違規把車停在道路旁空地，被罰900元。他指法規明定紅線畫在距道路邊緣30公分，停車位置距離紅線超過30公分，已不屬道...

北港某鋼鐵公司欠繳營業稅 這件生產機器法拍…高於底價5倍拍定

行政執行署嘉義分署日前在雲林縣北港鎮，進行工廠機具器材法拍，法拍物件為生產鋼材零件的沖床機等機器及運送物材的堆高機，當日...

台中「打手基地案」殺人犯跑了！他判13年8月棄20萬保證金逃亡

台中大雅2021年發生「打手訓練基地」大亂鬥1死3重傷案，該處是線上博奕「九州娛樂城」股東為訓練打手設置，負責人管芥寬一審被依殺人罪判17年，二審逆轉改依組織罪判4年6月，上訴三審駁回確定；其中共犯蔣啟勛被依殺人罪判13年8月確定，他卻逃亡未到案執行，法院沒入20萬保證金。

2女術後喪命涉違法使用大陸醫材 高雄減重名醫200萬交保

在高雄安泰醫院執業的網紅名醫王銘嶼今年七月為兩名女患者動減重手術，事後兩女卻接連喪命，被質疑有醫療疏失，高雄市衛生局調查...

