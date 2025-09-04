徐巧芯大姑丈夫杜秉澄搞詐團「先賠」50萬 劉向婕沒被告的原因曝光

國民黨立法委員徐巧芯丈夫劉彥澧的胞姊劉向婕涉詐，與她丈夫杜秉澄成立水房，與助理吳沂珊、友人林于倫以虛擬幣協助詐團洗錢近2300百萬，一審依洗錢等罪判杜、劉女各15年、10年徒刑，案件上訴審理中；民事部分，一名陳姓被害人提告向杜、林、吳女求償50萬元，台北地方法院全額判准，可上訴。

陳姓被害人主張，杜秉澄等人的詐欺集團2023年6月20日起，在臉書刊登虛偽投資廣告，引誘他加入「金錢爆-財富規劃16班」LINE群組，又以LINE暱稱「AI楊老師」、「林紀蓉」傳訊佯稱，若依指示到「偉享證券」網站註冊會員、入金儲值、買賣股票，可投資獲利。

陳指出，他信以為真，便於同年8月29日上午9時分許，臨櫃匯款50萬元到人頭帳戶，因此提告請求杜秉澄、林于倫、吳沂珊連帶賠償50萬元。

台北地院認為，杜秉澄等3人刑事部分一審已被判有罪，但劉向婕於今年8月6日法院開庭時，與陳當庭達成和解，約定給付陳12萬5000元，因此陳拋棄對劉女的請求權，至於其他3人則沒有，因此判決杜等3人應連帶賠償50萬元。

本案源於檢警追查一起詐騙案金流，發現「東霖公關顧問公司」涉嫌替詐團洗錢上千萬，循線查出負責人林于倫和杜秉澄、劉向婕等人涉案；杜秉澄夫婦和林于倫自稱虛擬貨幣幣商，否認洗錢，遭羈押禁見。

一審認為，杜秉澄受詐團上層成員暱稱「小老虎」指揮，2023年1月起組「後端水房」，召募吳沂珊、劉向婕，並與劉共同招募林于倫加入，同年8月7日起詐騙53名被害人，將贓款透過前端水房及後端水房交給詐團上層，將泰達幣從後端水房轉入前端水房行成洗錢鏈，共計洗錢2289萬元。