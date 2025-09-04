快訊

保冷劑該放在食物保鮮盒上面還下面？業者透露最有效保鮮的位置

銀行鎖帳戶潮擴大！「3情況」最容易中 一票用戶排隊解凍崩潰

好日子結束！YouTube開抓「寄生帳號」 家庭方案揪團共享會被停權

聽新聞
0:00 / 0:00

徐巧芯大姑丈夫杜秉澄搞詐團「先賠」50萬 劉向婕沒被告的原因曝光

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

國民黨立法委員徐巧芯丈夫劉彥澧的胞姊劉向婕涉詐，與她丈夫杜秉澄成立水房，與助理吳沂珊、友人林于倫以虛擬幣協助詐團洗錢近2300百萬，一審依洗錢等罪判杜、劉女各15年、10年徒刑，案件上訴審理中；民事部分，一名陳姓被害人提告向杜、林、吳女求償50萬元，台北地方法院全額判准，可上訴。

陳姓被害人主張，杜秉澄等人的詐欺集團2023年6月20日起，在臉書刊登虛偽投資廣告，引誘他加入「金錢爆-財富規劃16班」LINE群組，又以LINE暱稱「AI楊老師」、「林紀蓉」傳訊佯稱，若依指示到「偉享證券」網站註冊會員、入金儲值、買賣股票，可投資獲利。

陳指出，他信以為真，便於同年8月29日上午9時分許，臨櫃匯款50萬元到人頭帳戶，因此提告請求杜秉澄、林于倫、吳沂珊連帶賠償50萬元。

台北地院認為，杜秉澄等3人刑事部分一審已被判有罪，但劉向婕於今年8月6日法院開庭時，與陳當庭達成和解，約定給付陳12萬5000元，因此陳拋棄對劉女的請求權，至於其他3人則沒有，因此判決杜等3人應連帶賠償50萬元。

本案源於檢警追查一起詐騙案金流，發現「東霖公關顧問公司」涉嫌替詐團洗錢上千萬，循線查出負責人林于倫和杜秉澄、劉向婕等人涉案；杜秉澄夫婦和林于倫自稱虛擬貨幣幣商，否認洗錢，遭羈押禁見。

一審認為，杜秉澄受詐團上層成員暱稱「小老虎」指揮，2023年1月起組「後端水房」，召募吳沂珊、劉向婕，並與劉共同招募林于倫加入，同年8月7日起詐騙53名被害人，將贓款透過前端水房及後端水房交給詐團上層，將泰達幣從後端水房轉入前端水房行成洗錢鏈，共計洗錢2289萬元。

杜秉澄犯操縱、指揮犯罪組織罪、加重詐欺取財罪共52罪，應執行有期徒刑15年；劉向婕犯指揮犯罪組織罪、加重詐欺取財罪共52罪，應執行有期徒刑10年；林于倫、吳沂珊各犯加重詐欺取財罪共53罪，分別應執行有期徒刑8年、6年。案件上訴二審審理中，然而二審準備程序庭訊結束後，杜秉澄面對媒體曾突然大喊「徐巧芯叫我認罪的」。

國民黨立委徐巧芯大姑夫婦杜秉澄。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委徐巧芯大姑夫婦杜秉澄。圖／聯合報系資料照片

洗錢 詐團 詐欺 徐巧芯

延伸閱讀

與美參院軍委會訪團共進早餐 徐巧芯：加強台美關係 國民黨不缺席

國防部追加預算案協商過關 同意追加9465萬餘元

北檢起訴超思案等3人 徐巧芯批：大案小辦、高官沒事

罷免徐巧芯失利 曹興誠自曝要搬離信義區「這選區我不待了」

相關新聞

獨／新竹市副議長余邦彥疑涉貪 檢調搜索議會、住處 夜間聲押

新竹市議會昨天晚間遭檢調搜索，副議長余邦彥並被帶走偵訊，新竹地檢署依涉嫌貪汙治罪條例聲請羈押禁見，今天下午預計召開羈押庭...

徐巧芯大姑丈夫杜秉澄搞詐團「先賠」50萬 劉向婕沒被告的原因曝光

國民黨立法委員徐巧芯丈夫劉彥澧的胞姊劉向婕涉詐，與她丈夫杜秉澄成立水房，與助理吳沂珊、友人林于倫以虛擬幣協助詐團洗錢近2...

他稱罹新冠肺炎未報到入營服役 偽造訊息截圖露餡…逆轉改判2月

台南林姓男子去年5月間簽收替代役徵集令，卻未按時報到入營，承辦人員當日簡訊告知及電話聯繫他準時在公所集合，僅在電話中口頭...

車停空地收罰單 他辯距紅線超過30公分已非道路…訴請撤銷碰壁

黃男違規把車停在道路旁空地，被罰900元。他指法規明定紅線畫在距道路邊緣30公分，停車位置距離紅線超過30公分，已不屬道...

北港某鋼鐵公司欠繳營業稅 這件生產機器法拍…高於底價5倍拍定

行政執行署嘉義分署日前在雲林縣北港鎮，進行工廠機具器材法拍，法拍物件為生產鋼材零件的沖床機等機器及運送物材的堆高機，當日...

台中「打手基地案」殺人犯跑了！他判13年8月棄20萬保證金逃亡

台中大雅2021年發生「打手訓練基地」大亂鬥1死3重傷案，該處是線上博奕「九州娛樂城」股東為訓練打手設置，負責人管芥寬一審被依殺人罪判17年，二審逆轉改依組織罪判4年6月，上訴三審駁回確定；其中共犯蔣啟勛被依殺人罪判13年8月確定，他卻逃亡未到案執行，法院沒入20萬保證金。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。