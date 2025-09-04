北港某鋼鐵公司欠繳營業稅 這件生產機器法拍…高於底價5倍拍定
行政執行署嘉義分署日前在雲林縣北港鎮，進行工廠機具器材法拍，法拍物件為生產鋼材零件的沖床機等機器及運送物材的堆高機，當日拍賣現場多人參與應買反應熱烈，經競相出價後所有法拍物件共拍得25萬2100元，其中最出乎意料的是，民眾以高於底價3萬元的5倍價格15萬元買下堆高機。
嘉義分署說，這件查封拍賣義務人是從事機械設備及塑膠製品製造的某鋼鐵股份有限公司，該公司因滯欠營業稅、營利事業所得稅、勞保勞退費用及健保費等共計450餘萬元，被中區國稅局北港稽徵所等機關移送嘉義分署強制執行，執行人員受理執行已就義務人財產執行獲償127萬餘元，目前尚欠繳332萬餘元。法拍義務人廠房內多件鋼鐵機具，包括沖床機、切割機、電焊機、鋼滾管機及空氣壓縮機等，民眾以高於底價3萬元的5倍價格15萬元買下堆高機。
民眾前來嘉義分署法拍會，多能以低於市價的實惠價格買到理想物件。嘉義分署會持續加強查封欠稅義務人的動產及不動產，每月聯合拍賣日法拍，民眾如對拍賣、變賣相關事宜有任何問題，請上嘉義分署官網、FB粉絲專頁查詢，或電洽05-2711133，嘉義分署會有專人為您服務。
