台中「打手基地案」殺人犯跑了！他判13年8月棄20萬保證金逃亡

台中大雅2021年發生「打手訓練基地」大亂鬥1死3重傷案，該處是線上博奕「九州娛樂城」股東為訓練打手設置，負責人管芥寬一審被依殺人罪判17年，二審逆轉改依組織罪判4年6月，上訴三審駁回確定；其中共犯蔣啟勛被依殺人罪判13年8月確定，他卻逃亡未到案執行，法院沒入20萬保證金。

全案源於，管芥寬和連姓男子有財務糾紛，連找來13名同夥2021年2月1日南下台中，沿途邊買鎮暴槍、鐵鎚、開山刀及頭套等，當天傍晚6點多直搗管的位於台中大雅區的訓練場，分別掃射、拿鐵鎚破窗闖入喝令裡頭正在運動的10多名少年不准動。

管得知訓練場遭襲擊帶人回去支援，原遭挾持的少年也奮力抵抗，結果管、連雙方人馬20多人各持鐵管、球桿，鋁棒等一陣大亂鬥，連等因寡不敵眾被打成重傷，並經管指示綑綁他雙手雙腳，還有同夥朝他大開槍射穿大腿。

但管等人仍未氣消，還拿鐵鎚朝管的右腳掌猛釘了好幾根鐵釘凌虐，警方獲報到場見連慘死在辦公室，另2名友人滿身是血倒臥附近，現場經混戰也留下大量木棒、鐵管等器具，檢方偵結依殺人罪嫌等起訴管、連雙方等一共14人。

台中地院一審認為，，管等因和連有財務糾紛互毆，造成連男斷送寶貴性命，痛斥管等視人命如草芥，對社會治安造成重大威脅，依殺人罪判管芥寬17年，其餘人各判15年6月至13年8月不等徒刑。

台中高分院二審時逆轉，認為管芥寬沒有指揮攻擊，被訴殺人部分判無罪，改依組織罪判他4年6月，其餘13名同夥依殺人、組織等罪，判處12年至14年不等，全案上訴最高法院三審駁回定讞。

但本案共犯蔣啟勛在大亂鬥中持搶來的槍，朝被擊倒在地的連男、謝男各開1槍，也被依成年人與少年共同犯殺人罪判13年8月確定。