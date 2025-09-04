快訊

美智庫：陸「極度不可能」攻台 美國應減少台海衝突防務投資

陰霾散去…台股開盤上漲134點 台積電漲10元、開1170元

「阿姨」穿制服買菸 店員少問這句就慘了？網熱議：是真的

2女術後喪命涉違法使用大陸醫材 高雄減重名醫200萬交保

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

在高雄安泰醫院執業的網紅名醫王銘嶼今年七月為兩名女患者動減重手術，事後兩女卻接連喪命，被質疑有醫療疏失，高雄市衛生局調查後，發現王使用未經核准醫材，昨雄檢指揮高雄市刑大搜索，約談王銘嶼到案，依過失致死、醫療器材管理法等罪偵辦，經檢方複訊後，今晨諭令200萬元交保並限制出境出海。

王銘嶼在臉書、Threads活躍，以縮胃曠腸手術幫病人減重闖出名號，患者有知名藝人，號稱拿號碼牌等待手術序號破千人；許姓、林姓女子今年7月慕名看診接受手術，許返家腹痛、口吐白沫被送醫不治，林術後疑肺炎及肺栓塞，經轉院急救不治，家屬質疑醫療疏失，找國民黨市議員許采蓁、立委柯志恩、陳菁徽陳情，全案曝光。

雄檢檢察官高永翰昨指揮高雄市刑警大隊，前往王住處及安泰醫院等四處搜索，查扣手術、醫材細項等資料，約談王到案，搜索發現王使用大陸製的未經核准醫材，且有管制藥品流向不明問題，昨深夜移送檢方複訊，今凌晨以200萬元交保。

衛生局上月7日對王處分停業兩個月，後因違規多且執行手術未符國際標準，經醫懲會調查上月22日決議廢止執業執照，他任職的安泰醫院，住院、門診業務也被處分停業3個月。

減重名醫王銘嶼（中）昨複訊後200萬元交保。讀者提供
減重名醫王銘嶼（中）昨複訊後200萬元交保。讀者提供

