桃園新手爸媽聯手虐子 一審均判2年半
桃園簡姓男嬰前年8月滿周歲時，身體不適送醫，醫護發現男嬰顱內出血、全身多處新舊傷懷疑受虐，簡姓夫妻否認凌虐遭訴，桃園地院審結，將新手爸媽依成年人共同故意對兒童犯傷害罪，均判刑2年6月，可上訴；由於男嬰已亡，檢將釐清死因與凌虐是否具因果關係，另行偵辦。
起訴指出，簡姓夫妻於2022年8月間喜獲麟兒，由夫妻共同照顧，2023年8月，在不詳處所連續以拍打臉部、身體及其他不詳方式傷害、凌虐兒子，造成寶寶於同年8月25日下午2時，突然臉色蒼白、手腳發生異狀、且手指有傷口流血，就近送往聖保祿醫院急診，遭醫護發現男嬰身上有多處新舊傷。
男嬰之後轉送林口長庚醫院進行手術，經院方診斷發現寶寶頭部共有硬腦膜下出血、左頂葉大腦鐮旁硬腦膜下出血、右顳葉底大腦天幕上硬腦膜下出血共3處顱內出血點，臉部、四肢及軀幹多處瘀挫傷、且有營養不良等傷害，因而通報桃園市家庭暴力暨性侵害防治中心。
審理時，簡姓夫妻仍然否認虐兒，聲稱男嬰的傷是他自己造成的。然而，法院根據證人證詞、現場照片、醫療診斷書以及勘驗報告等客觀證據，認定兩人曾持續以不明方式對男嬰進行傷害。
判決指出，男嬰的傷勢遍布頭部、臉部、腹部、背部及全身，情況嚴重，已達到「凌虐」程度。這些傷導致男嬰出現大腦功能失調、雙眼視神經與聽力傳導異常，及營養不良等後果。法院認為，這些行為已構成犯罪，事證明確。
法院審酌，簡姓夫妻是男嬰的父母，理應負起教養與保護的責任，反而聯手傷害並虐待，造成男嬰身體嚴重受傷，包括大腦功能失調、雙眼視神經與聽力傳導異常，以及營養不良等情況，行為極為不當，應予譴責。此外，簡姓夫妻2人始終否認犯行，並以各種藉口推卸責任，綜合考量他們的教育程度、家庭經濟狀況等各項因素，判處適當的刑罰。
