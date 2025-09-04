設局騙富商簽和解協議書 2警勒索判刑

北市士林警分局鍾姓及賴姓偵查佐涉嫌與林姓及陳姓男子共謀，謊騙林姓富商花200萬元買來的翡翠原石是贓物，誘騙富商簽下400萬元和解協議書，遭新北地院依公務員、非公務員共同犯藉勢藉端勒索財物未遂罪，判處鍾員5年6月、賴員5年4月徒刑，褫奪公權3年。圖／聯合報系資料照片 台北市士林警分局鍾姓、賴姓偵查佐與陳姓、林姓男子共謀，以所購買的翡翠原石是贓物，騙一名富商與假失主簽四百萬元和解協議書，富商起疑報警未支付。新北地方法院依公務員、非公務員共同犯藉勢藉端勒索財物未遂罪，判鍾五年六月、賴五年四月徒刑，褫奪公權三年；可上訴。

陳男被依同罪判刑三年六月，褫奪公權二年，另與林男以請兩警喝酒擺平此事騙富商三萬元，依詐欺取財罪判四月，得易科罰金；何姓女大學生、陳的母親協助犯案分別判刑一年六月及三年；林男過世公訴不受理。

判決指出，二○二○年六月，林姓富商向開設礦石工作室陳姓男子以二百萬元買翡翠原石，陳男與友人林姓男子設局，由陳男以母親可介紹買家約富商洽談，何女扮買家，稱富商的翡翠原石是她日前所失竊，陳母也在場；偵查佐賴姓、鍾姓男子出面表明警察身分，鍾男自稱林男姊夫，兩警恫嚇涉犯贓物罪，若不處理要帶回法辦，示意和解。

富商當場簽立支付四百萬元協議書，陳母假意拿下手鐲交何女保管，以擔保富商簽下賠償金，何女故作勉強收下離去，隨即將手鐲交工作室大樓的警衛還給陳母。