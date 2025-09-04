深9公分坑洞釀騎車婦摔死 判國賠152萬

台中司法大厦。圖／聯合報系資料照片 台中王姓婦人騎車經梧棲區輾到深達9公分坑洞摔車慘死，她女兒對道路主管機關經濟部產業園區管理局台中分局求償252萬多元；台中地院查證，事發前有多輛車輾到坑洞均彈跳、起伏，認為管理有欠缺，判處國家賠償蔡女152萬元。可上訴。

蔡女主張母親王姓婦人2024年8月某天騎機車在梧棲區自立路輾到坑洞摔車重傷，送醫後仍不治，該坑洞長1.5公尺、寬1.2公尺，深9公分，面積幾乎覆蓋整個車道寬，且坑洞顏色與柏油路瀝青顏色相同，用路人難以察覺。

蔡女認為，園區管理局台中分局未能即時修補，也沒有警告措施，才導致母親摔車死亡，提國賠求償252萬5330元。

台中分局抗辯稱，山慶營造公司當時申請在該路段挖掘埋設管線，施工期間道路管理者應為該山慶公司，台中分局肇事前巡查發現該處坑洞，雖有修補，但仍強烈要求對方在8月7日上午前完成刨封修復，已積極督導山慶公司善盡管理道路責任，不料7日早上8點多就發生意外。

台中分局也說，坑洞和王婦摔車處相距15.2公尺，是否輾到坑洞仍不明，且監視器也拍到事發前多車均行經坑洞沒有異常，並爭執蔡女求償金額過高。

台中地院查驗事發前監視器畫面，有多輛車輾過坑洞彈跳、晃動或起伏，台中分局卻主張警員測量有誤、坑洞和路面齊平，不予採信。

法院也發現王婦行經坑洞後機車傾斜、失去重心摔車，可見坑洞是事故原因，審酌後判處台中分局應國賠蔡女152萬2027元。