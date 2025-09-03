快訊

中興大學實驗室驚傳爆炸 女學生遭燙傷…疑鋰電池電壓過大

放軟了？舒淇、吳慷仁等藝人轉發央視閱兵貼文 陸委會稱尚無踩紅線

聽新聞
0:00 / 0:00

員工加錯油！柴油車被誤加「95汽油」害受損 加油站要賠26萬元

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

林男112年3月駕駛妻子名下自用小客車，到基隆市麥金路「全國新城加油站」加油，員工誤將「95無鉛汽油」加入「限用柴油」的車輛，導致車輛引擎受損，車主依民法、消保法向加油站提出民事損害賠償。法官判加油站要賠償維修費用及懲罰性賠償金共25萬9500元。

基隆地院法官指出，車主劉女提告主張，林姓丈夫112年3月20日開她名下的自用小客車，至全國加油站公司的「全國新城加油站」加油，但員工誤將「95無鉛汽油」加入「限用柴油」的爭車輛當中，導致車輛的引擎受損，依民法、消保法等規定，求償17萬3000元回復原狀維修費用、112年3月20日至同年7月19日車輛維修期間代步費18萬1500元及懲罰性賠償金。

全國加油站指出，消保法第51條關於懲罰性賠償金之規定，旨在促進企業經營者重視商品及服務品質，維護消費者利益，懲罰惡性企業經營者，併達嚇阻之效。

加油站說，本件被告員工誤加油事件，非被告故意所致，且事後被告為維護原告權益及提升服務品質，已積極與原告聯繫協處後續車輛之修復，亦支付維修費用給某企業社，並無所指消極不作為侵害情事，被告實非違反消保法51條規定欲懲罰的對象。

法官審理指出，原告請求車輛修復費用17萬3000元於法有據，維修費用與加錯油事件間有相當因果關係。

法官並指出，坊間加油站之加錯油品種類事件屢屢發生，廣為人知，被告應為管理控制之標準化流程（例以牌示等書面向消費者確認油品之種類等），但諸全部卷證，被告並未為之，加錯油品種類不能說沒有過失，原告請求懲罰性賠償金於損害額0.5倍即8萬6500元範圍內應予准許。

法官指出，修繕期間高達4個月，是因該車輛為歐洲進口車，且使用二手零件的更換方式維修，維修期間較長，認為代步費用18萬1500元為無理由未准許。法官判決全國加油站要賠修復費用17萬3000元及懲罰性賠償金8萬6500元，共計25萬9500元。

基隆市麥金路「全國新城加油站」加錯油，法官判加油站要賠償車主維修費用及懲罰性賠償金共25萬9500元。記者游明煌／攝影
基隆市麥金路「全國新城加油站」加錯油，法官判加油站要賠償車主維修費用及懲罰性賠償金共25萬9500元。記者游明煌／攝影

車主 法官 基隆 加油站 消費者

延伸閱讀

澎湖刑警大隊查獲販售毒品案 加油站前逮1犯嫌

台中警獲報拾獲現金 透過發票成功找到失主發還

心生不滿？蘆洲男涉買汽油欲赴台北地方法院放火 新北檢起訴

影／百元鈔內藏毒！他躲加油站廁所想快活一下 不知員警就在身後

相關新聞

員工加錯油！柴油車被誤加「95汽油」害受損 加油站要賠26萬元

林男112年3月駕駛妻子名下自用小客車，到基隆市麥金路「全國新城加油站」加油，員工誤將「95無鉛汽油」加入「限用柴油」的...

柯文哲最多押15個月…明開羈押庭 「宣判才交保」機率微乎其微

民眾黨前主席柯文哲涉收賄、圖利、侵占、背信罪，偵查到審理羈押禁見363天，法院明天召開羈押訊問庭，提解柯文哲、同案被告台...

假辦案真勒索！北市2壞警騙富商簽400萬和解書 判刑結果出爐

北市士林警分局鍾姓及賴姓偵查佐，2020年間與林姓、陳姓男子共謀，謊騙林姓富商花200萬元買來的翡翠原石是贓物，警方即將...

不甩保護令！他拿刀割前女友車、威脅「付慘痛代價」 新北檢起訴

新北市一名邱姓男子對前女友家暴，女方聲請保護令後，邱男仍不斷傳訊息威脅，並持刀至女方住處破壞車輛。新北地檢署日前以違反保...

嘉縣水上鄉代會前主席毒品案判5年4月 下午到案嘉檢代為發監執行

嘉義縣水上鄉代表會前主席林家緯涉嫌在2023年9月23日以模具夾帶第三級毒品運毒來台，案經法院判處有期徒刑5年4月確定。...

嘉義前鄉代會主席林家緯運毒入監 友人簇擁陪同喊「大哥保重」

前嘉義縣水上鄉代會主席林家緯涉運毒，遭判刑5年4月定讞，今天下午在數十名友人陪同下，到嘉義地檢署發監執行。其友人則以「大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。