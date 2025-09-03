員工加錯油！柴油車被誤加「95汽油」害受損 加油站要賠26萬元

林男112年3月駕駛妻子名下自用小客車，到基隆市麥金路「全國新城加油站」加油，員工誤將「95無鉛汽油」加入「限用柴油」的車輛，導致車輛引擎受損，車主依民法、消保法向加油站提出民事損害賠償。法官判加油站要賠償維修費用及懲罰性賠償金共25萬9500元。

基隆地院法官指出，車主劉女提告主張，林姓丈夫112年3月20日開她名下的自用小客車，至全國加油站公司的「全國新城加油站」加油，但員工誤將「95無鉛汽油」加入「限用柴油」的爭車輛當中，導致車輛的引擎受損，依民法、消保法等規定，求償17萬3000元回復原狀維修費用、112年3月20日至同年7月19日車輛維修期間代步費18萬1500元及懲罰性賠償金。

全國加油站指出，消保法第51條關於懲罰性賠償金之規定，旨在促進企業經營者重視商品及服務品質，維護消費者利益，懲罰惡性企業經營者，併達嚇阻之效。

加油站說，本件被告員工誤加油事件，非被告故意所致，且事後被告為維護原告權益及提升服務品質，已積極與原告聯繫協處後續車輛之修復，亦支付維修費用給某企業社，並無所指消極不作為侵害情事，被告實非違反消保法51條規定欲懲罰的對象。

法官審理指出，原告請求車輛修復費用17萬3000元於法有據，維修費用與加錯油事件間有相當因果關係。

法官並指出，坊間加油站之加錯油品種類事件屢屢發生，廣為人知，被告應為管理控制之標準化流程（例以牌示等書面向消費者確認油品之種類等），但諸全部卷證，被告並未為之，加錯油品種類不能說沒有過失，原告請求懲罰性賠償金於損害額0.5倍即8萬6500元範圍內應予准許。