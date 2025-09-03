不甩保護令！他拿刀割前女友車、威脅「付慘痛代價」 新北檢起訴

快訊

中央社／ 新北3日電

新北市一名邱姓男子對前女友家暴，女方聲請保護令後，邱男仍不斷傳訊息威脅，並持刀至女方住處破壞車輛。新北地檢署日前以違反保護令罪嫌起訴邱男。

根據新北地方檢察署起訴書，邱男與A女為前男女朋友，男方曾有家暴行為，A女113年8月向新北中和分局提告，並聲請暫時保護令獲准。但邱男不顧保護令限制，仍持續傳訊息恐嚇，並前往A女及其母親位於新北中和住處破壞其汽車，並拿刀割壞機車座墊、車身等，讓A女心生畏懼影響日常生活。

起訴書指出，邱男去年1月至8月間持續以訊息恐嚇A女「要讓妳付出慘痛代價」、「妳跑我追每天都是這樣我要怎麼對妳好」，甚至在保護令核發後仍傳槍械照片及「會怕就好」等威脅語句給A女。

檢方日前起訴邱男，並指邱男以一行為違反跟蹤騷擾罪、刑法毀損、恐嚇罪，以及家暴防治法違反保護令等4罪，為想像競合犯，建請法院從重以違反保護令罪嫌處斷。

家庭暴力防治法第61條規定，違反保護令罪處3年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣10萬元以下罰金。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

新北市一名邱姓男子對前女友家暴，女方聲請保護令後，邱男仍不斷傳訊息威脅，並持刀至女方住處破壞車輛。新北地檢署日前以違反保護令罪嫌起訴邱男。示意圖／AI生成
