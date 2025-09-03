快訊

假辦案真勒索！北市2壞警騙富商簽400萬和解書 判刑結果出爐

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

北市士林警分局鍾姓及賴姓偵查佐，2020年間與林姓、陳姓男子共謀，謊騙林姓富商花200萬元買來的翡翠原石是贓物，警方即將偵辦，誘騙富商簽下400萬元和解協議書。新北地院依公務員、非公務員共同犯藉勢藉端勒索財物未遂罪，判處鍾員5年6月、賴員5年4月徒刑，褫奪公權3年。可上訴。

同案共犯中，主嫌之一的陳男依共同犯藉勢藉端勒索財物未遂罪，判刑3年6月，褫奪公權2年；他另涉與已故的林男，詐騙3萬元說要請鍾、賴2警喝酒擺平此事，依詐欺取財罪判刑4月。另外，佯裝成貴婦扮演翡翠失主的何姓女子及協助犯案的陳母，也分別判刑1年6月及3年。林男因過世公訴不受理。

判決指出，林姓富商因曾向陳男購買翡翠原石，被陳、林2人得知資力頗豐，竟找來鍾、賴2警配合演出，讓何女假扮翡翠失主，再由2警以富商持有贓物將移送法辦，施壓及恫嚇富商支付鉅額賠償金。

2020年6月29日，陳男以買家購買翡翠原石為由，邀約富商出面洽談，隨即由何女現身表示桌上的翡翠是她被偷的贓物，要求富商賠償，再由賴、鍾2警表示自己警察身分，恫嚇富商已涉犯贓物罪，若不是想辦法處理，將帶回警局法辦，示意富商與何女和解，使富商心生畏懼同意賠償，當場簽立承諾支付400萬元的協議書。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

北市士林警分局鍾姓及賴姓偵查佐涉嫌與林姓及陳姓男子共謀，謊騙林姓富商花200萬元買來的翡翠原石是贓物，誘騙富商簽下400萬元和解協議書，遭新北地院依公務員、非公務員共同犯藉勢藉端勒索財物未遂罪，判處鍾員5年6月、賴員5年4月徒刑，褫奪公權3年。圖／聯合報系資料照片
北市士林警分局鍾姓及賴姓偵查佐涉嫌與林姓及陳姓男子共謀,謊騙林姓富商花200萬元買來的翡翠原石是贓物,誘騙富商簽下400萬元和解協議書,遭新北地院依公務員、非公務員共同犯藉勢藉端勒索財物未遂罪,判處鍾員5年6月、賴員5年4月徒刑,褫奪公權3年。圖／聯合報系資料照片

失主 詐騙 警察 詐欺 公務員

相關新聞

柯文哲最多押15個月…明開羈押庭 「宣判才交保」機率微乎其微

民眾黨前主席柯文哲涉收賄、圖利、侵占、背信罪，偵查到審理羈押禁見363天，法院明天召開羈押訊問庭，提解柯文哲、同案被告台...

張綱維涉掏空遠航 擅搬離住居、提領巨款！高院裁定繼續羈押

遠東航空公司董事長張綱維涉掏空獲利近36億元，一審被依證券交易法等判刑14年，上訴期間，張多次違反科技監控規定，台灣高等...

開庭時否認犯罪！剴剴案女社工再限境8月 法官：有逃亡之虞

1歲男童「剴剴」虐死案保母姊妹劉彩萱、劉若琳判處無期徒刑、有期徒刑18年，同案兒福聯盟前女社工陳尚潔被控竄改訪視記錄涉嫌...

確定資料外洩！中科院機密標案是否遭兜售 桃檢立案偵辦

中科院遭爆內部人員兜售標案機密文件，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今再指，中科院從今年4月就接獲檢舉，但不斷推托。對此新北憲...

嘉縣水上鄉代會前主席毒品案判5年4月 下午到案嘉檢代為發監執行

嘉義縣水上鄉代表會前主席林家緯涉嫌在2023年9月23日以模具夾帶第三級毒品運毒來台，案經法院判處有期徒刑5年4月確定。...

假辦案真勒索！北市2壞警騙富商簽400萬和解書 判刑結果出爐

北市士林警分局鍾姓及賴姓偵查佐，2020年間與林姓、陳姓男子共謀，謊騙林姓富商花200萬元買來的翡翠原石是贓物，警方即將...

