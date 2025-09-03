假辦案真勒索！北市2壞警騙富商簽400萬和解書 判刑結果出爐

北市士林警分局鍾姓及賴姓偵查佐，2020年間與林姓、陳姓男子共謀，謊騙林姓富商花200萬元買來的翡翠原石是贓物，警方即將偵辦，誘騙富商簽下400萬元和解協議書。新北地院依公務員、非公務員共同犯藉勢藉端勒索財物未遂罪，判處鍾員5年6月、賴員5年4月徒刑，褫奪公權3年。可上訴。

同案共犯中，主嫌之一的陳男依共同犯藉勢藉端勒索財物未遂罪，判刑3年6月，褫奪公權2年；他另涉與已故的林男，詐騙3萬元說要請鍾、賴2警喝酒擺平此事，依詐欺取財罪判刑4月。另外，佯裝成貴婦扮演翡翠失主的何姓女子及協助犯案的陳母，也分別判刑1年6月及3年。林男因過世公訴不受理。

判決指出，林姓富商因曾向陳男購買翡翠原石，被陳、林2人得知資力頗豐，竟找來鍾、賴2警配合演出，讓何女假扮翡翠失主，再由2警以富商持有贓物將移送法辦，施壓及恫嚇富商支付鉅額賠償金。

2020年6月29日，陳男以買家購買翡翠原石為由，邀約富商出面洽談，隨即由何女現身表示桌上的翡翠是她被偷的贓物，要求富商賠償，再由賴、鍾2警表示自己警察身分，恫嚇富商已涉犯贓物罪，若不是想辦法處理，將帶回警局法辦，示意富商與何女和解，使富商心生畏懼同意賠償，當場簽立承諾支付400萬元的協議書。

