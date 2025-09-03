快訊

接連身亡...高雄名醫王銘嶼涉減重手術釀2死 醫懲會決議廢照停業並重罰

獨／美關稅衝擊顯現！工具機大廠：協力廠和客戶各收掉5家「登門才知關了」

柯文哲最多押15個月…明開羈押庭 「宣判才交保」機率微乎其微

嘉義前鄉代會主席林家緯運毒入監 友人簇擁陪同喊「大哥保重」

中央社／ 嘉義市3日電

嘉義縣水上鄉代會主席林家緯涉運毒，遭判刑5年4月定讞，今天下午在數十名友人陪同下，到嘉義地檢署發監執行。其友人則以「大哥、保重」等語送別。

林家緯原應於今天下午3時向嘉義地檢署報到執行，延至下午4時10分左右才到案，由數十名友人陪同下，一群人浩浩蕩蕩向嘉檢報到；他並沒有表達意見，其友人則向林家緯表達「大哥、保重；你離開、我們會不捨」等語送別。

嘉義地檢署表示，林家緯因涉及運輸毒品案件，經士林地檢署提起公訴後，今年6月12日判刑確定，應執行有期徒刑5年4月。由於林家緯戶籍在水上鄉，士林地檢署7月19日發函囑託嘉義地檢署代為執行有期徒刑5年4月，另其羈押140天、交保新台幣50萬元。

嘉義地檢署原定8月6日發監執行，林家緯以安頓家小為由申請延期，經執行檢察官改定9月3日到署執行。

林家緯被發現於2023年與運毒集團合作，試圖以模具機夾帶價值新台幣3000萬元的毒品K他命從馬來西亞走私到台灣，一審士院審酌林家緯認罪，依運輸第三級毒品罪判處2年8月徒刑，經上訴，二審高院改判5年4月有期徒刑定讞。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

前嘉義縣水上鄉代會主席林家緯涉運毒，遭判刑5年4月定讞，今天下午在數十名友人陪同下，到嘉義地檢署發監執行。圖／資料照片
前嘉義縣水上鄉代會主席林家緯涉運毒，遭判刑5年4月定讞，今天下午在數十名友人陪同下，到嘉義地檢署發監執行。圖／資料照片

嘉義 毒品 檢察官 馬來西亞

延伸閱讀

嘉縣104歲人瑞遭撞不治 嘉檢起訴2駕駛

嘉義救生員手機拍少年性影像…刪除沒效竟備份上雲端 遭跨國查獲判刑

影／警衝新店破門緝毒逮獲1通緝犯 住處宛如個人毒品加工場

影／美軍打擊委內瑞拉運毒船！川普曝光快艇被擊中瞬間畫面

相關新聞

柯文哲最多押15個月…明開羈押庭 「宣判才交保」機率微乎其微

民眾黨前主席柯文哲涉收賄、圖利、侵占、背信罪，偵查到審理羈押禁見363天，法院明天召開羈押訊問庭，提解柯文哲、同案被告台...

張綱維涉掏空遠航 擅搬離住居、提領巨款！高院裁定繼續羈押

遠東航空公司董事長張綱維涉掏空獲利近36億元，一審被依證券交易法等判刑14年，上訴期間，張多次違反科技監控規定，台灣高等...

開庭時否認犯罪！剴剴案女社工再限境8月 法官：有逃亡之虞

1歲男童「剴剴」虐死案保母姊妹劉彩萱、劉若琳判處無期徒刑、有期徒刑18年，同案兒福聯盟前女社工陳尚潔被控竄改訪視記錄涉嫌...

確定資料外洩！中科院機密標案是否遭兜售 桃檢立案偵辦

中科院遭爆內部人員兜售標案機密文件，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今再指，中科院從今年4月就接獲檢舉，但不斷推托。對此新北憲...

嘉縣水上鄉代會前主席毒品案判5年4月 下午到案嘉檢代為發監執行

嘉義縣水上鄉代表會前主席林家緯涉嫌在2023年9月23日以模具夾帶第三級毒品運毒來台，案經法院判處有期徒刑5年4月確定。...

假辦案真勒索！北市2壞警騙富商簽400萬和解書 判刑結果出爐

北市士林警分局鍾姓及賴姓偵查佐，2020年間與林姓、陳姓男子共謀，謊騙林姓富商花200萬元買來的翡翠原石是贓物，警方即將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。