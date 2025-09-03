嘉義前鄉代會主席林家緯運毒入監 友人簇擁陪同喊「大哥保重」

前嘉義縣水上鄉代會主席林家緯涉運毒，遭判刑5年4月定讞，今天下午在數十名友人陪同下，到嘉義地檢署發監執行。其友人則以「大哥、保重」等語送別。

林家緯原應於今天下午3時向嘉義地檢署報到執行，延至下午4時10分左右才到案，由數十名友人陪同下，一群人浩浩蕩蕩向嘉檢報到；他並沒有表達意見，其友人則向林家緯表達「大哥、保重；你離開、我們會不捨」等語送別。

嘉義地檢署表示，林家緯因涉及運輸毒品案件，經士林地檢署提起公訴後，今年6月12日判刑確定，應執行有期徒刑5年4月。由於林家緯戶籍在水上鄉，士林地檢署7月19日發函囑託嘉義地檢署代為執行有期徒刑5年4月，另其羈押140天、交保新台幣50萬元。

嘉義地檢署原定8月6日發監執行，林家緯以安頓家小為由申請延期，經執行檢察官改定9月3日到署執行。

林家緯被發現於2023年與運毒集團合作，試圖以模具機夾帶價值新台幣3000萬元的毒品K他命從馬來西亞走私到台灣，一審士院審酌林家緯認罪，依運輸第三級毒品罪判處2年8月徒刑，經上訴，二審高院改判5年4月有期徒刑定讞。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885