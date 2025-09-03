突敲桌飆罵！新北堤外新設高壓電塔引不滿 台電承包商涉動手推人

台電公司在新北市永和堤外新設高壓電塔引起居民憂心，立委林德福服務處昨協同里長及社區主委前往滿通協調，張姓社區女主委不滿遭台電沈姓承包商動手推倒怒報警提告。立委林德福表示，呼籲理性溝通，強調暴力行為絕對不可容忍，台電應負相關責任並依法處理。

在永和區環河西路1處社區擔任主委的張姓女子昨天與里長、林德福立委服務處主任前往永和區永和橫移門堤外道路工地1間貨櫃屋辦公室，與負責台電「161kv板橋〜青年線#1連接站遷移暨管路土建統包工程」承包商進行溝通協調過程中，54歲沈姓承包商突然情緒激動，不僅用力敲破桌子，動粗口飆罵，還涉嫌大力出手將張女推撞牆當場倒地，在場其他人見狀也將沈男架出貨櫃屋。

據了解，台電在永和區保順路與環河西路2段堤外新設高壓電塔，未事先與地方居民充分溝通，居民原以為台電該工程為進行電纜線地下化，直至水泥塔身建立後才得知竟是新設電塔，今年8月6日，立委林德福曾邀集台電、相關政府部門及社區代表召開協調會，達成主體工程暫時停工及後續復工須經內部討論，於1個月內向永和區居民說明並取得共識。

但居民於8月29日及9月2日都發現現場有人進場施工，昨天找立委服務處曾姓主任出面前往了解，沒想到竟爆發台電承包商涉嫌動手傷人。張姓社區女主委因右肩扭傷及右手臂擦挫傷，昨送醫治療後報警提告，永和警方已依受理，並通知涉嫌動手的沈男在明天到說明。