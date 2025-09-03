快訊

突敲桌飆罵！新北堤外新設高壓電塔引不滿 台電承包商涉動手推人

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

台電公司在新北市永和堤外新設高壓電塔引起居民憂心，立委林德福服務處昨協同里長及社區主委前往滿通協調，張姓社區女主委不滿遭台電沈姓承包商動手推倒怒報警提告。立委林德福表示，呼籲理性溝通，強調暴力行為絕對不可容忍，台電應負相關責任並依法處理。

在永和區環河西路1處社區擔任主委的張姓女子昨天與里長、林德福立委服務處主任前往永和區永和橫移門堤外道路工地1間貨櫃屋辦公室，與負責台電「161kv板橋〜青年線#1連接站遷移暨管路土建統包工程」承包商進行溝通協調過程中，54歲沈姓承包商突然情緒激動，不僅用力敲破桌子，動粗口飆罵，還涉嫌大力出手將張女推撞牆當場倒地，在場其他人見狀也將沈男架出貨櫃屋。

據了解，台電在永和區保順路與環河西路2段堤外新設高壓電塔，未事先與地方居民充分溝通，居民原以為台電該工程為進行電纜線地下化，直至水泥塔身建立後才得知竟是新設電塔，今年8月6日，立委林德福曾邀集台電、相關政府部門及社區代表召開協調會，達成主體工程暫時停工及後續復工須經內部討論，於1個月內向永和區居民說明並取得共識。

但居民於8月29日及9月2日都發現現場有人進場施工，昨天找立委服務處曾姓主任出面前往了解，沒想到竟爆發台電承包商涉嫌動手傷人。張姓社區女主委因右肩扭傷及右手臂擦挫傷，昨送醫治療後報警提告，永和警方已依受理，並通知涉嫌動手的沈男在明天到說明。

立委林德福表示，今年8月6日會議已明確結論「主體工程暫時停工」，台電及承包商不應互相推託，必須依結論執行，昨天承包商攻擊民眾行為，已逾越理性溝通底線，除呼籲理性溝通，也強調暴力行為絕對不可容忍，台電應負相關責任並依法處理。

台電公司在新北市永和堤外新設高壓電塔引起居民憂心，立委林德福服務處昨協同里長及社區主委前往滿通協調，張姓社區女主委（右）遭台電沈姓承包商動手推倒怒報警提告。記者王長鼎／翻攝
柯文哲最多押15個月…明開羈押庭 「宣判才交保」機率微乎其微

民眾黨前主席柯文哲涉收賄、圖利、侵占、背信罪，偵查到審理羈押禁見363天，法院明天召開羈押訊問庭，提解柯文哲、同案被告台...

張綱維涉掏空遠航 擅搬離住居、提領巨款！高院裁定繼續羈押

遠東航空公司董事長張綱維涉掏空獲利近36億元，一審被依證券交易法等判刑14年，上訴期間，張多次違反科技監控規定，台灣高等...

開庭時否認犯罪！剴剴案女社工再限境8月 法官：有逃亡之虞

1歲男童「剴剴」虐死案保母姊妹劉彩萱、劉若琳判處無期徒刑、有期徒刑18年，同案兒福聯盟前女社工陳尚潔被控竄改訪視記錄涉嫌...

確定資料外洩！中科院機密標案是否遭兜售 桃檢立案偵辦

中科院遭爆內部人員兜售標案機密文件，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今再指，中科院從今年4月就接獲檢舉，但不斷推托。對此新北憲...

嘉縣水上鄉代會前主席毒品案判5年4月 下午到案嘉檢代為發監執行

嘉義縣水上鄉代表會前主席林家緯涉嫌在2023年9月23日以模具夾帶第三級毒品運毒來台，案經法院判處有期徒刑5年4月確定。...

假辦案真勒索！北市2壞警騙富商簽400萬和解書 判刑結果出爐

北市士林警分局鍾姓及賴姓偵查佐，2020年間與林姓、陳姓男子共謀，謊騙林姓富商花200萬元買來的翡翠原石是贓物，警方即將...

