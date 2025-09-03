聽新聞
0:00 / 0:00
柯文哲最多押15個月…明開羈押庭 「宣判才交保」機率微乎其微
民眾黨前主席柯文哲涉收賄、圖利、侵占、背信罪，偵查到審理羈押禁見363天，法院明天召開羈押訊問庭，提解柯文哲、同案被告台北市議員應曉薇出庭；依法，柯犯重罪，一審最多可羈押15個月，不過，柯押到一審宣判才交保，機率上微乎其微。
柯文哲審判中「第4次」押期自2025年8月2日到10月1日，柯的辯護人陸正義昨天以「重要證人」台北市前副市長彭振聲作證完畢為由，替柯聲請具保停押，法官要求陸遞狀呈庭，並決定明天開庭審案。
檢察官主張柯交保後會影響證人證述，但不排斥重要證人詰問完畢准柯交保，而審判長江俊彥也告訴柯會「隨時審視」羈押要件決定續押與否，柯交保充滿變數；合議庭10月1日前作成裁定，即無違法問題。
依刑事妥速審判法規定，若所犯最重本刑為死刑、無期徒刑或逾有期徒刑10年者，延長羈押期限時間審判中每次不得逾2個月，第一審、第二審以6次為限，第三審以1次為限。
柯文哲所涉主要罪名是可判無期徒刑或10年以上有期徒刑的貪汙「對於違背職務行為之收受賄賂罪」，適用的速審法羈押期限，是第1次3個月，必要時可延押6次、每次2個月，柯一審最多可羈押15個月。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言