柯文哲最多押15個月…明開羈押庭 「宣判才交保」機率微乎其微

聯合報／ 記者王聖藜林孟潔／台北即時報導

民眾黨前主席柯文哲收賄、圖利、侵占、背信罪，偵查到審理羈押禁見363天，法院明天召開羈押訊問庭，提解柯文哲、同案被告台北市議員應曉薇出庭；依法，柯犯重罪，一審最多可羈押15個月，不過，柯押到一審宣判才交保，機率上微乎其微。

柯文哲審判中「第4次」押期自2025年8月2日到10月1日，柯的辯護人陸正義昨天以「重要證人」台北市前副市長彭振聲作證完畢為由，替柯聲請具保停押，法官要求陸遞狀呈庭，並決定明天開庭審案。

檢察官主張柯交保後會影響證人證述，但不排斥重要證人詰問完畢准柯交保，而審判長江俊彥也告訴柯會「隨時審視」羈押要件決定續押與否，柯交保充滿變數；合議庭10月1日前作成裁定，即無違法問題。

依刑事妥速審判法規定，若所犯最重本刑為死刑、無期徒刑或逾有期徒刑10年者，延長羈押期限時間審判中每次不得逾2個月，第一審、第二審以6次為限，第三審以1次為限。

柯文哲所涉主要罪名是可判無期徒刑或10年以上有期徒刑的貪汙「對於違背職務行為之收受賄賂罪」，適用的速審法羈押期限，是第1次3個月，必要時可延押6次、每次2個月，柯一審最多可羈押15個月。

民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片
台北市議員應曉薇。圖／聯合報系資料照片
台北市議員應曉薇。圖／聯合報系資料照片

