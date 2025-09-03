美國德拉瓦州最高法院三度與司法院交流 智商法院拉高我經濟自由指數

快訊

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

司法院昨舉辦「商業事件國際研討會」，邀請美國德拉瓦州最高法院院長Collins J. Seitz、德拉瓦州衡平法院法官James Travis Laster擔任主講人，代理院長謝銘洋表示，德拉瓦州的商業法制對我國商業法院設立扮演相當重要的角色。

謝銘洋指出，根據歷年美國智庫傳統基金會發布的「經濟自由度指數」報告，我國2021年起在司法效能指標上有長足的進步，從過去的67.7分，一路躍升至2025年的94.4分，主要原因在於設立智慧財產及商業法院，有效提升我國司法效能、促進我國經商環境成長。

我國商業事件審理法自2021年7月1日施行，將與公司治理相關重大商業糾紛事件交由商業法院審理，以使商業紛爭裁判更符合專業迅速及可預測性。

本次是司法院第三次和德拉瓦州最高法院交流，這場研討會也邀請律師Catherine G.Dearlove、最高行政法院法官林欣蓉、最高法院法官管靜怡擔任與談人，並由陽明交通大學科技法律學院教授林建中口譯，探討「德拉瓦州法院與商業法庭之核心功能」、「特別股的法律觀點」等議題。

Seitz專精公司法與商事爭議，是德拉瓦州司法體系與公司法的重要推手。Seitz回顧德拉瓦州最高法院、衡平法院在歷年審理公司法案件所建立的商業判斷法則、完全公平審查與加強審查標準，強調德拉瓦州法院的專業性、可預測性、效率與獨立性是其他州難以複製的優勢。此外，在瞬息萬變的商業世界中，Seitz也點出人工智慧、網路安全與區塊鏈智慧契約的趨勢。

Laster是德拉瓦州衡平法院的資深衡平法官，兼任喬治城大學教授，長年審理公司治理與股東訴訟案件。Laster以「特別股的法律觀點」為題，探討特別股制度的衡平與契約關係、分析普通股與特別股股東間可能出現的利益衝突，及法院的審查原則。

德拉瓦州衡平法院法官James Travis Laster出席司法院2日舉辦的「商業事件國際研討會」。記者王宏舜／翻攝
德拉瓦州衡平法院法官James Travis Laster出席司法院2日舉辦的「商業事件國際研討會」。記者王宏舜／翻攝
美國德拉瓦州最高法院院長Collins J. Seitz（左）強調德拉瓦州法院的專業性、可預測性、效率與獨立性是其他州難以複製的優勢。右為司法院民事廳廳長林俊廷。記者王宏舜／翻攝
美國德拉瓦州最高法院院長Collins J. Seitz（左）強調德拉瓦州法院的專業性、可預測性、效率與獨立性是其他州難以複製的優勢。右為司法院民事廳廳長林俊廷。記者王宏舜／翻攝

法官 美國 公司法 司法院 最高法院

