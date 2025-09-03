男涉私造槍枝子彈 被捕威脅引爆爆裂物遭判刑

快訊

中央社／ 彰化3日電

周姓男子在彰化某平房內，私造槍枝、子彈及爆裂物，遭圍捕時威脅引爆爆裂物，幸被警方壓制；彰化地院依非法製造爆裂物罪將周男判12年6月刑期，另犯妨害公務執行罪處6月刑期。

彰化地方法院今天公布判決書，周姓男子曾有槍砲彈藥刀械管制等前科，於民國112年7月至113年2月19日在彰化縣一處平房製造7枝具殺傷力非制式衝鋒槍、非制式手槍，以及136顆子彈、17枚爆裂物。

黃姓男子曾因違反毒品危害防制條例案件服刑，與周姓男子為在監執行熟識多年的好友，兩人後來均假釋出監。

去年2月19日黃男受周男所託，代為寄藏槍枝等違禁物，以掩飾周男犯行。隔天警方因查獲周男非法製造非制式槍枝、子彈及爆裂物，並持有槍砲主要組成零件等犯行要逮捕周男，但周男手持遙控器對峙，員警事前得知周男疑持有爆裂物，請求霹靂小組到場支援將其壓制。

黃男得悉周男被捕，即向警方投案，並主動帶員警起出寄藏的非制式衝鋒槍等違禁物。

法官認為周男製造槍枝及子彈、爆裂物數量眾多，雖未持以從事其他不法行為，也未實際傷及他人，但不可忽視潛在危害性。

彰化地院並考量周男於偵查及法院羈押訊問、審理時坦承犯行，之後否認犯行，黃男於偵查中坦承犯行，於審理中否認犯行等犯後態度，將周男依非法製造爆裂物罪，累犯，處有期徒刑12年6月，併科罰金新台幣30萬元，又犯妨害公務執行罪，累犯，處6月刑期，可易科罰金。

黃男犯非法寄藏非制式衝鋒槍罪，累犯，處有期徒刑1年9月，併科罰金新台幣5萬元。可上訴。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

周姓男子在彰化某平房內，私造槍枝、子彈及爆裂物，遭圍捕時威脅引爆爆裂物，幸被警方壓制；彰化地院依非法製造爆裂物罪將周男判12年6月刑期，另犯妨害公務執行罪處6月刑期。記者簡慧珍／攝影
周姓男子在彰化某平房內，私造槍枝、子彈及爆裂物，遭圍捕時威脅引爆爆裂物，幸被警方壓制；彰化地院依非法製造爆裂物罪將周男判12年6月刑期，另犯妨害公務執行罪處6月刑期。記者簡慧珍／攝影

