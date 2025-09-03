台鹽綠能弊案開庭 台鹽前獨董兼陳啓昱律師意外成焦點

台鹽綠能弊案今下午開庭，傳喚台鹽前董事也是台鹽前董事長陳啓昱辯護人黃順天作證，鴻暉國際負責人蘇俊仁辯護人詢及他否記得2019、2020年間蘇向陳催討債務等事，黃均回答「沒有印象」。惟台鹽告訴代理人質疑黃與陳之間關係恐有利益衝突，黃表示，會再與陳討論後呈報。

南檢偵辦台綠前董事長陳啓昱、前總經理蘇坤煌與鴻暉國際負責人蘇俊仁等人達成土地開發服務費分潤協議，將原本屬台綠的利潤截流，讓台鹽、台綠損失近4億損失，陳啓昱等人被訴違反證交法等罪嫌。

台南地院下午開庭，陳啓昱、蘇坤煌、蘇俊仁及前副總經理郭政瑋等4人到庭。律師黃順天外，另有3名證人因病或因公請假而未到庭。審判長也提醒黃身為律師，因執業知悉他人秘密外，應該據實陳述。

面對蘇俊仁律師詢問，黃順天說，認識陳啓昱約30年，也認識蘇俊仁但不熟。蘇俊仁律師詢及是否知道陳、蘇債務糾紛？2019、2020年間在陳啓昱高雄餐會上，蘇俊仁在場外，還向陳啓昱催討債務？黃均回答「沒有印象」。

郭政瑋律師也詢問黃身為台鹽獨董3年期間，台綠在財務報表上每年都獲利？有無從事土地開發？他說，在報表上有獲利，但對土地開發沒印象。律師接著問，有無聽過台綠當年想上市櫃？他說，擔任獨董後知道有這回事。