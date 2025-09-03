快訊

張綱維涉掏空遠航 擅搬離住居、提領巨款！高院裁定繼續羈押

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

遠東航空公司董事長張綱維涉掏空獲利近36億元，一審被依證券交易法等判刑14年，上訴期間，張多次違反科技監控規定，台灣高等法院4月2日拘提張並重行羈押。因羈押期9月2日屆滿，高院裁定自2日起延押2月，具保停止羈押的聲請駁回。

高院合議庭認為，張綱維一審遭重判，逃匿的可能性甚高，斟酌張是前遠航負責人，且為樺福集團所屬各公司的實際負責人，有相當資源及商業人脈，先前曾有經限制住居於戶籍地後，擅自遷居他處，經檢察官詢問後才告知的狀況，並提領大額現金，把名畫等財產搬至親友住處，還躲避民間債權人催討債務。為確保審判、執行順利，高院裁定續押。

檢方2020年7月起訴遠航人員3人，北院除判張綱維14年重罪，另處1年得易科罰金之刑，未扣案犯罪所得32億元沒收；遠航副董事長鄭晴文判刑3年，得易科罰金之刑8月；遠航協理陳建州判1年3月得易科罰金之刑。合作金庫前董事長廖燦昌、前副總黃伯川、前協理陳世卿，及林文理、孫翊溱、呂明昇、劉佩璇4名經辦行員遭訴，一審皆無罪。

檢方起訴指出，遠航因前董事長崔湧財務出現危機，向法院聲請重整獲准，張綱維無足夠財力籌措或引進有效資金執行重整，卻佯以名下樺福集團自有資金充裕、將挹注遠航取得重整人資格，取得遠航業務經營、財產管理處分權。張隨後陳報不實重整計畫及隱匿高利貸來源，完成增資獲復航許可，再虛增營收美化財報以「轉調樺壹款」名義侵占遠航資金。此外，遠航2015年10月帳上已還清所有關係人代墊款，張綱維卻將樺福關係人負債轉給遠航承受，由遠航向合庫台北分行貸款，將核貸款用以代償樺福公司等關係人於安泰銀行欠款約20億元。

檢方查出，遠航2015年底重整完成，隔年即出現財務赤字，張綱維為避免遠航遭民航局裁罰致影響航權，將新北市淡水區「小坪頂」房地過戶給遠航承買「爛尾樓」，遠航又承受重大損失。

台北地院認為張綱維以不法手段詐得遠航重整的龐大利益，將遠航資產充作私人金庫，作為樺福集團資金操作之用，違背公司治理原則，破壞社會經濟秩序，更未體認飛航大眾運輸特許事業負責人社會責任，依法重判。

高院審理期間，張綱維改口承認違反商會法、偽造文書。律師表示，因一審量刑很重，因此他們聲請調查證據盼釐清，並說張綱維起心動念都是「節稅」，因此違反商會法、偽造文書應該是同一個行為，而張並無侵占犯意，也不應構成侵占。檢察官則認為張綱維上訴無理，請求駁回上訴。同時，檢方認為張虛增廣告收入，涉犯證交法「財報不實」，一審此部分判無罪不合理。

高院8月20開延押訊問庭，張綱維表示母親罹癌，公司7架散落各地的飛機待處理，希望能交保。張綱維的律師主張，張被認定接近漁港，是因電子閘門錯誤記載，不能因幾次違規就重行羈押，否則有情輕法重、不符比例原則的問題。法官則表示，合議庭是綜觀張綱維的活動路線而判斷，律師不能就拿幾項爭議出來反覆爭執，何況法院也找不到替代羈押的手段。

遠東航空公司董事長張綱維涉掏空獲利近36億元，一審被依證券交易法等判刑14年。上訴期間，張多次違反科技監控規定，台灣高等法院4月2日拘提張並重行羈押。羈押期9月2日屆滿，高院裁定自2日起延押2月，具保停止羈押的聲請駁回。資料照片。記者王宏舜／攝影
