開庭時否認犯罪！剴剴案女社工再限境8月 法官：有逃亡之虞

1歲男童「剴剴」虐死案保母姊妹劉彩萱、劉若琳判處無期徒刑、有期徒刑18年，同案兒福聯盟前女社工陳尚潔被控竄改訪視記錄涉嫌偽造文書罪，起訴審理中；台北地院認為，陳女有逃亡之虞，裁定本月6日起延長限制出境、出海8月。

陳尚潔開庭時否認犯罪，辯稱兒福聯盟沒有公權力，還稱訪視沒看見「剴剴」身上有特殊傷痕等。

法官審理認為，陳尚潔涉犯過失致死、行使業務登載不實文書罪，犯罪嫌疑重大，且有逃亡之虞，從2025年1月6日起就限制出境、出海8月，限境即將屆滿，考量陳女未來可能面臨刑責及巨額的民事求償，重新審查限境處分。