確定資料外洩！中科院機密標案是否遭兜售 桃檢立案偵辦

中科院遭爆內部人員兜售標案機密文件，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今再指，中科院從今年4月就接獲檢舉，但不斷推托。對此新北憲兵隊昨報請指揮偵辦，桃園地檢署已立案調查，確實有資料外洩情事，但是否兜售需調查釐清。

黃國昌昨在臉書發文指出，中科院有內部人員拿著標案機密文件，近期大剌剌地四處向廠商兜售要錢。中科院對此回應，院內安全系統日前發現資料複印異常，全案已在8月14日移送憲兵指揮部，報請檢察官主動偵辦，全案為內部安全機制主動發掘。

針對中科院的說法，黃國昌今再度在臉書發文，要求中科院嚴肅面對採購弊案。黃國昌說，所謂「院內安全系統日前發現資料複印異常」、「全案係內部安全機制主動發掘」等說法，全部都是在胡說八道，檢舉人早從今年4月就不斷向中科院檢舉，中科院卻持續推脫不願處理。

黃國昌再指，今年8月開始辦理公開招標的「鵬園院區智慧監控指管系統工程標案」，其實早在好幾個月前，標案報價、設計圖等標案機密資訊早就被中科院內部人員大剌剌地四處向廠商兜售要錢，中科院擔心事端擴大才在9月1日悄悄撤銷招標作業；根據他掌握，中科院還有多個營區標案機密資訊遭外流兜售。