【即時短評】柯文哲想畫「彭振聲停損線」拚交保？檢不見得放行

聯合報／ 本報記者 王聖藜

民眾黨前主席柯文哲涉收賄、圖利、侵占、背信罪，偵查到審理羈押禁見363天，法院明天召開羈押訊問庭。柯的律師以台北市前副市長彭振聲畫下「停損線」，不過，柯涉犯重罪仍有重點證人如立委黃珊珊等人未證言，羈押法庭攻防仍是有戲。

柯文哲審判中「第4次」押期自2025年8月2日到10月1日，本月中處理延押較為合理，柯的辯護人陸正義昨天以「重要證人」彭振聲作證完畢為由，替柯聲請具保停押，合議庭因此「被動」決定提前處理。

法實務界觀察，案情中柯文哲隨行秘書「橘子」許芷瑜是否通緝歸案，與柯現在是否繼續羈押的關聯性，早隨著審理推進非重點考量。

柯文哲涉犯罪情節，粗分「2大塊」。京華城容積率弊案觸及違背職務收賄、圖利罪，符合刑事訴訟法的「重罪」羈押要件，另1塊案情與侵占政治獻金、獻金支付薪資有關，為「輕罪」之屬性。

柯能否交保？檢察官自始主張柯交保後易以身分、權勢影響證人證述，妨害真實發現，但不排斥「重罪證人」詰問完畢准予柯附條件交保，不過，全案不論檢、辯哪一方，都還有聲請獲准未到案的證人，柯能否近期交保，不無疑問。

依審案計畫，將2度出庭作證的黃珊珊，是柯文哲參選2024年總統大選的競選總幹事，曾因政治獻金帳目不清停權；柯2023年11月3日傳訊息給黃珊珊稱「威京小沈已給過，不要再找他」，黃珊珊可能作證案情「輕」、「重」罪皆有，訂10月21日傳喚出庭。

此外，與柯涉犯「重罪」有關的還有出現在隨身碟「工作簿」Excel檔案的東森電視總裁張高祥、會計師范有偉，張與范，將在10月16日分上、下午出庭作證，上述證人交互詰問前柯是否能交保？明天檢、辯可能各自論述。

另一種犯重罪「被告轉證人」須審問形態的，10月2日有市府都發局前局長黃景茂、10月7日有柯文哲、10月30日有市議員應曉薇助理吳順民，10月14日另有應曉薇辦公室主任連君蒲要作證，相關排庭，都牽動柯文哲何時重獲自由。

至於柯犯「輕罪」部分，證人清單包括民眾黨秘書長周榆修、副秘書長許甫、民眾黨財務人員梁秀菊以及年代集團創辦人邱復生，也排在10月份審理，再有，11月4日「最後一庭」傳喚木可公關公司會計何璦廷，依照檢、審「統一見解」，輕罪證人的作證，其實對柯交保時間影響性已低。

柯文哲最近一次羈押禁見裁定，裁定書透露「玄機」，指柯文哲的羈押原因及必要性，會依訴訟進行程度「隨時審視」，換句話說，柯也有隨時交保的機會。

昨天彭振聲作證時，柯文哲再提已羈押1年，自酸「犧牲我1個就好」，而審判長江俊彥不只一次話沒說死、告訴柯會「隨時審視」羈押要件，事實上，庭期規畫也「重罪」證人優先排審，著眼的就是羈押被告的人權。

不過，耐人尋味的卻是，江俊彥的合議庭曾在今年初裁定柯以7000萬元交保時，禁止柯接觸證人，柯隔天「演都不演」即赴民眾黨中央委員會請辭黨主席，與黨工抱別。柯如再出現交保機會，其「時機點」、「保金多寡」、「柯曾輕忽法治」、「檢察官是否抗告」，合議庭正陷入長考。

立法委員黃珊珊。圖／聯合報系資料照片
年代集團創辦人、台開前董事長邱復生。圖／聯合報系資料照片
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片
柯文哲 民眾黨

