女子騎車自摔「卡溝」傷頸椎索求國賠6700萬 宜縣府認定出爐了

台北陳姓女子今年3月騎乘自行車前往礁溪鄉大塭路及塭底路口一帶，經過一處排水溝時自摔，傷及頸椎、脊髓，她認為排水溝蓋的格柵太寬，導致前輪陷落空隙「卡溝」摔倒，向縣府請求國賠6700多萬。縣府國賠小組審議後認定排水溝設計符合規範，完工使用至今均無異常，拒絕國賠。

事故雖發生於今年3月間，但該名女子在兩年前也曾經行經此地，嚴格來說並不是陌生路段，這次因為前輪「卡溝」意外摔倒，造成她受傷住院治療，認定政府施設的排水溝設計有問題。

縣府表示，該排水溝孔蓋是屬於截流溝槽蓋設施，於107年施作完成，使用至今從未異常或發生類似的摔傷意外事故，經查，排水溝格柵之淨距符合交通部「公路排水設計規範」規定，所以無論設計或管理上都很難認定縣政府有缺失，女子的摔傷意外與她騎自行車行經排水溝，並沒有相當的因果關係。