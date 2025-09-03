台中9歲女童補習班被打到腦震盪... 隱忍只因怕下次被打得更用力

台中羅姓女子在補習班擔任行政人員，她不滿9歲女童沒依她方式訂正考卷，就拿藤條打到她腦震盪，女童起先隱忍後才坦言「怕功課更多、下次被打更用力」，法院刑事依傷害罪判羅女3月，民事判羅女應給付女童及家長一共10萬2450元，可上訴。

檢警調查，羅女2023年6月28日在補習班指導9歲女童時，認為對方沒依其指導解題就心生不滿，竟拿藤條打了女童頭部好幾下，造成她頭部挫傷、腦震盪。

當時家長發現女童的6歲妹妹遭羅女毆打成傷報警，女童這才反應先前也曾遇害，姐妹同時在補習班遭暴力對待一事這才曝光。

台中地院刑事庭審理時，羅女否認犯行，辯稱沒有拿藤條打人，女童傷勢不是她造成；女童證稱，她從1年級就去補習班，如果羅女教過但學生寫錯，或沒照她方式去寫就會被罵、被用藤條打，當時被羅用藤條棍子敲頭3下。

女童還說，回家沒告訴爸媽，是怕羅功課出更多、下次打更用力更多下，後來是妹妹也被打才報警，自己也因為頭暈、想吐才跟媽媽說自己也被打；另有驗傷、學校輔導紀錄等佐證。

刑事庭認為，羅女僅因指導檢討考卷不滿就訴諸暴力，且其犯後狡辯、沒和解，依成年人故意對兒童犯傷害罪判她3月徒刑。

女童及家長再提民事訴訟，主張醫療、精神撫慰金等一共向羅女求償30萬2450元；對此，羅女沒出庭辯論，僅具狀表示對醫療費無意見，但精神撫慰金過高，請求酌減。