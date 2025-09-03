嘉縣104歲人瑞遭撞不治 嘉檢起訴2駕駛

今年228連假當天嘉義縣居服員輪椅推著104歲人瑞林黃氏散步經過梅山國小前，為閃避停在路旁小貨車偏移走上車道，遭後方自小客車直接撞上，2人連輪椅帶人被撞倒在地，老婦傷重送醫不治；今嘉檢以過失致死罪嫌起訴2名駕駛。

起訴書表示，68歲詹姓男子於2月28日下午2時34分將自用小貨車停放在嘉義梅山鄉中山路邊，但並沒有緊靠路邊停車，且開啟駕駛座車門後，他仍持續站立於車道上，影響人車通行。剛好陳姓居服員，推著坐在輪椅上104歲人瑞林黃氏經過，為迴避曾男的小貨車而偏移車道上，剛好34歲黃姓男子駕駛自小客車疏於注意而撞上陳女及林黃氏，致使老婦林黃氏因受多重重大創傷併休克、雙側肺挫傷併多處肋骨骨折等傷害，送醫急救仍於隔天宣告不治。

嘉檢表示，詹男辯稱當時車子停好熄火，並無過失，主要是後方自小客車黃姓駕駛車速太快造成，駕駛黃男則坦承犯行。肇事詹男、黃男與被害人家屬調解未成立。