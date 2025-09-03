永慶、好房網暗示信義房屋「黑心仲介」 高院判刊登判決主文

信義房屋指競爭者好房國際經營的「好房網」佯中立、獨立的媒體，隱藏與永慶房屋實為同一家族控制的關係，藉好房網渲染信義房屋相關消費爭議，讓民眾以為「信義房屋是詐騙消費者的黑信仲介」，提告向好房國際、永慶房屋等求償600萬元並移除影片。台灣高等法院今判好房國際、永慶房屋須在三大報刊登判決主文，另於官網首頁刊登「勝訴啟示」7日。

信義房屋認為公司曾連續27年獲管理雜誌「消費者心目中理想品牌大調查」評為房仲業第一名，但好房國際公司與永慶房屋仲介公司主要最終實質受益人林淑貞、丈夫孫慶餘、兒子孫鼎鈞，兩公司是同家族成員經營與控制的家族公司，與信義房屋有高度競爭關係，卻透過好房網「抹黑」。

信義房屋指好房公司代表人林淑貞、好房網總編輯楊欽亮（筆名林志文）為了將信義房屋抹黑成「黑心房仲」，先偏頗、無條件接受消費爭議一方當事人的陳述，未盡合理查證義務卻稱有相當理由認定信義房屋涉及詐騙消費者，接著撰寫文章、製作影片，指摘公司「詐騙、勾結投機客、黑心」。

好房公司抗辯，認為新聞團隊一方面著手強化議題報導深度，另方面當有自認於房產交易中受害的消費者投訴時，經查證屬實，也撰寫報導為其發聲，提醒其他消費者留意，好房新聞網設立之目的，並非為了惡意攻擊信義房屋。

高院認為，好房公司所製作的影片，其中有3則不實影射信義房屋為不肖房仲、訛詐消費者，好房公司、楊欽亮刊登前未盡合理查證義務，也未平衡報導，確有侵害信義房屋名譽權與信用權情事，其他報導則為侵權，因此成立侵權的11則文章、影片應移除，好房公司與楊須刊登「勝訴啟事」部分，應予准許。

至於求償600萬元部分，高院認為信義房屋為營利法人，所舉證據不足以認定「受有對達成其設立目的有重大影響而無法以金錢量化之損害」，無從准許。

好房公司與永慶房屋公司分別於2021年、2022年向Google購買「信義房屋」等關鍵字廣告，好房公司的廣告並連結相關侵權報導，永慶房屋公司則以反諷影射方式，暗示信義房屋為詐騙消費者的黑心仲介。高院認為這是以不正競爭為目的、足以影響交易秩序的欺罔或顯失公平行為，違反公平法第25條，信義房屋依公平法第33條規定請求好房公司、永慶房屋公司在聯合報、自由時報、中國時報全國版「登報」1日有理。