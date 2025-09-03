亂來！色男解鎖大姨子手機看到「哺乳照」全下載收藏 賠20萬獲減刑

彰化縣陳姓男子因妻子不慎拿到姊姊手機，因手機鬧鐘響鈴，陳問妻解鎖密碼後，發現大姨子手機內有18張裸露乳暈的「哺乳照」，陳全下載到手機後，存在行動硬碟內收藏，陳妻在2022年間使用該硬碟時，意外發現，詢問陳男後，告知姊姊提告，一審判陳8月徒刑，二審今宣判，因陳已賠20萬元，與大姨子達成和解，改判6月徒刑，可易科。

彰化縣陳姓男子因妻子不慎拿到大姨子手機，碰巧該支手機鬧鐘響鈴，陳詢問妻子密碼後，使用該支手機時，發現手機相簿內存有18張大姨子哺乳的相片，相片是大姨子自拍自己哺乳狀況，有拍到自己裸露胸部、乳暈的角度。

陳男看到相片後，沒有停止使用該支手機，反而繼續使用大姨子手機，將18張哺乳相片，全部下載到自己手機內，接著再轉存到行動硬碟內收藏。

直至2022年7月間，陳妻使用該顆行動硬碟時，發現姊姊的哺乳照竟在硬碟內，氣得質問陳，要求陳自行向姊姊解釋，因陳遲未向姊姊說明，陳妻才向姊姊告知此事，由姊姊提告。

陳男在案發後，也與妻子離婚，警方詢問時，陳男否認犯行，辯稱案發時間已是7、8年前，當時是在前妻面前解鎖，不小心看到哺乳相片，有複製到手機內，但後來已刪除，大姨子都知情。

彰化地院審認，陳男解鎖大姨子手機，將哺乳照下載到手機、硬碟內，且哺乳照清楚可辨識陳男大姨子的臉部與胸部特徵，認定陳男已違反個人資料保護法的規定，加上陳男未與大姨子達成和解，依法判刑8月。