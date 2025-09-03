聽新聞
0:00 / 0:00
嘉義救生員手機拍少年性影像…刪除沒效竟備份上雲端 遭跨國查獲判刑
嘉義縣某游池擔任救生員曾姓男子結識泳池少年，在未違反意願下與8名少年發生口交、摸生殖器等性交或猥褻行為，他涉嫌以手機拍攝性影像後隨即刪除，不料手機自動備份上傳雲端，Google公司發現反應予美國國家兒童失蹤與受虐兒童援助中心（NCMEC），轉供刑事局國際科知悉追查。嘉義地方法院依犯拍攝兒童性影像等罪判執行1年9月，緩刑5年。可上訴。
判決書表示，曾男因擔任救生員，而結識到游池游泳少年，在未違反意願下以手機拍攝他與少年於游池盥洗室、少年住處、堤防等地以接吻、口交、觸摸生殖器等方式發生性交或猥褻行為，雖然他事後隨即刪除影像，但手機已自動備份上傳至Google雲端硬碟，Google公司發現後將情資反應予美國國家兒童失蹤與受虐兒童援助中心（簡稱NCMEC ），再轉提供刑事警察局國際科而於2023年追查始悉上情。
法院審理，從2015年至2023年期間，他先後與8名少年發生性交或猥褻行為，曾男坦承不諱，影像已隨即刪除，不料自動上傳Google雲端致公司發現後將情資輾轉反應，經檢警於2023年間獲悉偵辦。
法官審酌其動機並非私人長期變態觀覽，事後與被害人和解、不追究等，經過這次教訓，會有所警惕，素行尚可，並非惡性重大之人，因思慮欠妥、手段平和、互動也沒有交惡；依犯兒童及少年性剝削防制條例，拍攝兒童性影像罪5罪分處7月～1年7月、犯對未滿14歲男子性交罪處1年7月、犯對未滿14歲男子猥褻罪處7月，共應執行1年9月徒刑，緩刑5年。犯對14歲以上16歲以下男子猥褻罪3罪應執行3月，得易科罰金。另接受法治教育3場、社區義務勞務80小時。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言