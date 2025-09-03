嘉義救生員手機拍少年性影像…刪除沒效竟備份上雲端 遭跨國查獲判刑

嘉義縣某游池擔任救生員曾姓男子結識泳池少年，在未違反意願下與8名少年發生口交、摸生殖器等性交或猥褻行為，他涉嫌以手機拍攝性影像後隨即刪除，不料手機自動備份上傳雲端，Google公司發現反應予美國國家兒童失蹤與受虐兒童援助中心（NCMEC），轉供刑事局國際科知悉追查。嘉義地方法院依犯拍攝兒童性影像等罪判執行1年9月，緩刑5年。可上訴。

判決書表示，曾男因擔任救生員，而結識到游池游泳少年，在未違反意願下以手機拍攝他與少年於游池盥洗室、少年住處、堤防等地以接吻、口交、觸摸生殖器等方式發生性交或猥褻行為，雖然他事後隨即刪除影像，但手機已自動備份上傳至Google雲端硬碟，Google公司發現後將情資反應予美國國家兒童失蹤與受虐兒童援助中心（簡稱NCMEC ），再轉提供刑事警察局國際科而於2023年追查始悉上情。

法院審理，從2015年至2023年期間，他先後與8名少年發生性交或猥褻行為，曾男坦承不諱，影像已隨即刪除，不料自動上傳Google雲端致公司發現後將情資輾轉反應，經檢警於2023年間獲悉偵辦。