用電量突然比前年短少 台電揪出竊電住戶急掏錢和解
高雄林園區謝姓女子被台電發現家中用電異常短少，台電稽查後懷疑謝女竊電，謝女否認竊電，但仍與賠償台電8萬7000元電費和解，法官仍認定謝竊電，不過考量雙方和解，依詐欺罪輕判，宣告緩刑2年。
去年8月間，台電發現謝女住家的電表用電量比去年同期用量短少許多，派員前往檢查後，發現電表遭擅自撬開封印鎖、改變電表內部結構，致電錶計量失準。
當時謝女供稱她與妹妹住在當地已經10年，電表設置在鐵捲門內，其他人不可能接觸到電表，絕不會動電表偷電。
台電人員計算，謝女一家自2013年7月至2014年7月，至少偷走1萬9587度，換算為電費達8萬7750元，將謝女依法送辦。
謝女雖然堅稱沒有竊電，但仍賠錢跟台電和解，被法官依詐欺得利罪判拘役50日，得易科罰金，另宣告緩刑2年，應向公庫支付1萬5千元，可上訴。
