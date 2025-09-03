快訊

高空冷心低壓發威！午後大雷雨開炸3縣市 宜蘭1地山區暴雨國家級警報響

用音樂串起全球對話！馬友友跨越冷戰的文化之旅

台南「攝狼」拐騙約拍6千多部性影片…受害最小僅12歲 求刑25年

聽新聞
0:00 / 0:00

用電量突然比前年短少 台電揪出竊電住戶急掏錢和解

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄林園區謝姓女子被台電發現家中用電異常短少，台電稽查後懷疑謝女竊電，謝女否認竊電，但仍與賠償台電8萬7000元電費和解，法官仍認定謝竊電，不過考量雙方和解，依詐欺罪輕判，宣告緩刑2年。

去年8月間，台電發現謝女住家的電表用電量比去年同期用量短少許多，派員前往檢查後，發現電表遭擅自撬開封印鎖、改變電表內部結構，致電錶計量失準。

當時謝女供稱她與妹妹住在當地已經10年，電表設置在鐵捲門內，其他人不可能接觸到電表，絕不會動電表偷電。

台電人員計算，謝女一家自2013年7月至2014年7月，至少偷走1萬9587度，換算為電費達8萬7750元，將謝女依法送辦。

謝女雖然堅稱沒有竊電，但仍賠錢跟台電和解，被法官依詐欺得利罪判拘役50日，得易科罰金，另宣告緩刑2年，應向公庫支付1萬5千元，可上訴。

圖為電表照。圖／本報資料照片
圖為電表照。圖／本報資料照片

台電 法官 詐欺

延伸閱讀

台電承包人員遭控砸桌推社區主委撞牆 林德福：譴責暴力

環境部：碳費如期上路

彰化停車奇觀！汽車橫停兩車格間避收費　警方最高罰1200元

桃園近10年用電成長逾17% 台電談未來因應做法

相關新聞

影／台中醉漢暴打國中生賠償被告擺爛 無助母子求助民代

台中豐原二名男國中生二年前放學時，被一名醉漢拿酒瓶狂打，其中一名國中生被打到腦震盪心理有陰影，不敢再上學，法院最近判醉漢...

曾犯乾冰截肢詐保案 他助友「過火」燒傷又遭疑詐保興訟

廖姓男子曾與高中同學張男合謀，利用乾冰泡腳引發截肢詐領4103萬元保險金，因涉傷害成重傷、詐欺取財未遂等罪遭判刑，他先前...

亂來！色男解鎖大姨子手機看到「哺乳照」全下載收藏 賠20萬獲減刑

彰化縣陳姓男子因妻子不慎拿到姊姊手機，因手機鬧鐘響鈴，陳問妻解鎖密碼後，發現大姨子手機內有18張裸露乳暈的「哺乳照」，陳...

嘉義救生員手機拍少年性影像…刪除沒效竟備份上雲端 遭跨國查獲判刑

嘉義縣某游池擔任救生員曾姓男子結識泳池少年，在未違反意願下與8名少年發生口交、摸生殖器等性交或猥褻行為，他涉嫌以手機拍攝...

用電量突然比前年短少 台電揪出竊電住戶急掏錢和解

高雄林園區謝姓女子被台電發現家中用電異常短少，台電稽查後懷疑謝女竊電，謝女否認竊電，但仍與賠償台電8萬7000元電費和解...

逼迫接客日逾7人才獲休息…累死1印尼應召女 業者、經紀求刑6年

印尼籍應召站業者胡恆銓等人2023年起涉人口販運誘騙印尼女子來台工作，透過取得日本旅遊簽證再觀光入境來台，以不當債務合約...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。