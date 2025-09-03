逼迫接客日逾7人才獲休息…累死1印尼應召女 業者、經紀求刑6年

印尼籍應召站業者胡恆銓等人2023年起涉人口販運誘騙印尼女子來台工作，透過取得日本旅遊簽證再觀光入境來台，以不當債務合約、扣留護照，逼迫印尼女子在套房性交易，每天逼接客至少7人才能休息，其中1名印尼女子人身體不適心臟衰竭送醫不治。台北地檢署今偵結，依留容媒介性交以營利、人口販運等罪嫌起訴8人，業者胡恆銓、經紀武阮薔薇具體求刑6年。

檢方追查，36歲印尼籍應召站業者胡恆銓、26歲越南籍經紀武阮薔薇及通緝中的印尼籍仲介Luna發起此應召站人口販運組織，32歲外務陳俊佑向應召站小姐拍清涼照、收性交易所得上繳給胡統計營收，33歲總機黃冠鋐分派小姐給男客，51歲試車方清俊免費害女子性行為親授流程，還寫下心得體驗文在色情網站做廣告，27歲司機陳威龍負責接送，40歲簡鼎元中山區應召站負責人，33歲外務卓政嘉則是簡的外務。

起訴指出，此集團在臉書登廣告、朋友介紹等方式，高薪誘騙經濟狀況不佳、生活困頓的印尼籍女子來台工作，包含SPA、卡拉OK陪唱、性交易等，待她們來台後「扣留護照」恫稱需負擔來台的高額債務，約新台幣10至20萬元不等，且隨意外出會被警方抓走，約束控制自由，使其無法隨時回國，逼迫從事性交易每天超過12小時。

檢方統計，此集團僅給印尼籍女子2百至5百元供吃飯、生活，容留在新北市板橋區、永和區及台北市中山錦州街、林森北路等處套房，定價以每次30至90分鐘不等性交易時間賺取4千元以下新台幣，2025年1月至5月14日，不法所得至少362萬9600元。

檢方調查，死亡的印尼籍女子2023年5月入境來台，被迫從事性交易，除了月經期休息4、5天，其餘每天接客7人才可休息，每天僅有200元伙食費、300元預扣薪水當生活費，且性交易所得要先還20萬債務，身體不適還被認為「裝病」要求繼續性交易抵債；2024年7月8日心臟衰竭經男客打119叫救護車送醫，她在醫院用手機打字向社工、印尼代表處專員求助「不願回到老闆身邊」7月19日呼吸衰竭等宣告死亡。

另名印尼女子身體不適還被要求接客，無法忍受工作方式和薪資報酬與原來不符，打電話1955求救，女子指控，2024年11月在印尼談妥來台，反悔需賠償6000萬印尼盾，當年12月間先跟旅行社持日本簽證到到日本旅遊，再轉而入境台灣，隨後被帶往「拍清涼照」後從事性交易，每天約接客6、7人，多的時候10、11人。

檢方查出，還有2名女子經協助逃脫，到印尼在台辦公室求助、自首，其中男客在今年2月15日協助女子逃脫，且還遭胡恆銓、武阮薔薇找到電話、住處，涉恐嚇傳訊息、致電聯繫要求帶回「我覺得應該不想為了1個女生而失去工作吧？希望你是懂別人的東西你不可以搶走喔」提及男客上班地點很近「我會常常叫人去找你」