他狠虐女友1歲幼兒…打破頭、肝臟撕裂 判1年2月定讞

林姓男子5年前動手凌虐同居女友的1歲幼兒，造成頭骨骨折、腦出血、肝臟撕裂傷、腹腔積血等，他見幼兒昏睡、嘔吐不止，才通知女友送醫急救，醫院通報兒虐讓案情曝光，林否認犯行，供稱是小孩跌倒所致，但說詞不被採信，最高法院依成年人故意對兒童犯傷害罪判處1年2月徒刑定讞。

林平時和女友同居在高雄，女友的小孩則委由台南保母全日照顧，當保母休假時才會接回家。女友2020年1月12日晚間將小孩接回高雄同住，隔天上午外出開店工作，小孩則由林照顧。

未料，同年月13日下午5時許，林發現幼兒昏睡、嘔吐不止，告知女友並將小孩帶至女友工作地後，晚間送醫急救，醫院通報高雄市社會局兒虐案件，揭發案情。

林否認犯行，供稱他沒有傷害小孩，當時他從外面回到家，發現小孩在房間嘔吐，他把小孩抱到廁所清理，要準備清洗床單時，有聽到小孩跌倒碰撞的聲音，就看到小孩坐在地上，額頭有瘀青，之後發現小孩嘔吐越來越嚴重，他告知女友小孩可能有腦震盪，因此才送醫。

法院根據醫院鑑定報告、證人說法等，認定小孩2020年1月13日當天大多是林負責照顧，因此凌虐事證明確，審酌林在女友工作期間，負責照顧小孩生活起居，應妥善照護，避免小孩身心受到不當對待，竟罔顧小孩案發時僅年滿1歲餘的幼兒，身體脆弱，全無反抗能力，更無法清楚表明需求，卻以不詳鈍力重擊的方式傷害小孩，造成嚴重傷勢。

法院指出，林犯後飾詞否認犯行，且至今未和家屬和解或賠償小孩所受損害，顯然未見悔意，一、二審依成年人故意對兒童犯傷害罪判處1年2月徒刑。案件上訴，最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

