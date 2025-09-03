影／台中醉漢暴打國中生賠償被告擺爛 無助母子求助民代

台中豐原二名男國中生二年前放學時，被一名醉漢拿酒瓶狂打，其中一名國中生被打到腦震盪心理有陰影，不敢再上學，法院最近判醉漢民事賠償需賠這名國中生33萬元，被告不想賠，無助母子今天求助台中市議員謝志忠，謝志忠呼籲，打人男子和母親要面對此事，不要逃避。

台中市二名男國中生放學時，被喝酒男子拿酒瓶狂打，身上多處傷有腦震盪，國中生被打地點附近就是派出所，家長怒罵「治安出了什麼問題？」學生被打到摔倒地上，直喊對不起仍繼續被打。

有人2年前在臉書在爆料公社PO文說，5月23日傍晚，豐原區某國中放學時間，他姪子與同學從便利商店走出，遭到不明人士喝酒醉持酒瓶毆打，導致身上多處瘀青挫傷及腦震盪，現在頭都會莫名疼痛，旁邊就是警察局（派出所）。

貼文者說，如此明目張膽，挑戰公權力，他姪子和對方完全不認識，只是同學走在路上，只是擦身而過，眼睛沒瞪對方也沒對視，更沒有說話得罪對方，「你拿酒瓶往孩子頭上打！孩子被打到摔倒在地還怕到一直跟你說對不起，這是什麼社會啊？到底現在治安是出了什麼問題！莫名其妙被不認識的打還要跟對方道歉？」

其中一名國中生今年應升高中，他仍有心裡陰影而休學，與母親在工地工作，這對母子今天求助台中市議員謝志忠希望幫兒子討公道和正義。

謝志忠表示，這名國中生被打後，有多處傷勢，經過二年後，台中地院最近民事判決出爐，被告應給付國中生和家人33萬多元，不得上訴，學生與母親和被告母親聯絡，對方表明不想處理，表明這是她兒子的事，兒子自己處理。

謝志忠說，被打國中生今年應升高中，他至今仍有陰影，法院判決是正義來臨，被告該付就應付，法院判賠卻不願賠，會讓被害人心理更受創，他說學生身心都未恢復，這對母子家境不好，在工地當粗工，謝志忠呼籲被告和家人要出來面對處理。

學生母親今天說，每個孩子都是父母的寶，她兒子被打成這樣很心痛，她不希望再有其他孩子受到這種暴力，學生表示，打他男子至今未道歉，他曾打電話給對方母親，表明自己被打到現在頭還會痛，她兒子已出獄，問她何時還錢，對方表明不想還，還說學生可以申請強制執行，讓她兒子每月薪水強制扣，她不想再處理兒子的事。

學生表示，他現在不敢讀高中，擔心放學時又遇到相同的事，心裡陰影不敢升學，至今還會頭痛，家中沒錢讓他就醫，他不知如何面對未來。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康