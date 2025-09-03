快訊

台中婦輾9公分坑洞摔車慘死 馬路養護單位經濟部判國賠152萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中王姓婦人騎車經梧棲區輾到深達9公分坑洞摔車慘死，她女兒對道路主管機關經濟部產業園區管理局台中分局求償252萬多元；台中地院查，事發前多輛車輾到坑道均彈跳、起伏，認為管理有欠缺，判處台中分局應國賠蔡女152萬元，可上訴。

蔡女主張，她母親王姓婦人2024年8月7日早上8點多騎機車沿梧棲區自立路因輾到坑洞摔車，重傷送醫後隔天仍不治，經查路段是台中分局負責養護，但坑洞長1.5公尺、寬1.2公尺，深9公分，面積幾乎覆蓋整個車道寬，且坑洞顏色與柏油路瀝青顏色相同，用路人難以察覺。

蔡女認為，台中分局未能即時修補又沒有警告措施，才導致母親摔車死亡，提國賠一共求償252萬5330元。

台中分局抗辯稱，山慶營造公司當時申請在該路段挖掘埋設管線，施工期間道路管理者應為該山慶公司。且台中分局人員8月6日巡查發現該處坑洞，雖有經修補但仍強烈要求對方在8月7日上午前完成刨封修復，認為積極督處山慶公司善盡對道路管理。

台中分局也說，坑洞和王婦摔車處相距15.2公尺，其究竟有無輾到仍不明，且監視器也拍到，事發前多車均行經坑洞沒有異常，並也爭執蔡女求償金額過高。

台中地院查，台中分局應為道路管理機關，現場警員丈量坑洞長1.5公尺、寬1.2公尺，深9公分，另勘驗事發前監視器，有多輛車輾過坑洞都彈跳、晃動或起伏，台中分局卻空言主張警員測量有誤、坑洞和路面齊平，不予採信。

中院也發現，王婦行經後機車傾斜、失去重心摔車，可見坑洞是事故原因，與台中分局管理有欠缺間具有因果關係，經審酌相關求償金額後，一共判處台中分局應國賠蔡女152萬2027元。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

