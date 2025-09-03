聽新聞
曾犯乾冰截肢詐保案 他助友「過火」燒傷又遭疑詐保興訟
廖姓男子曾與高中同學張男合謀，利用乾冰泡腳引發截肢詐領4103萬元保險金，因涉傷害成重傷、詐欺取財未遂等罪遭判刑，他先前協助吳男「過火去霉運」時，吳男點燃化學物「電土」燒傷全身，又被保險公司質疑詐保而興訟，士林地方法院審理後判保險公司應給付604萬356元及利息。
吳男主張，他在2022年3月17日向富邦產險公司投保個人傷害險，期間1年，他因遭黑道迫害想去霉運，2022年7月26日在新北市租處進行過火儀式，因不清楚同學廖建富提供的電土危險性，一點火衣服就著火，導致頭、頸、胸、背、四肢2至3度燒傷，燒傷面積占體表54%。依相關保單約定，保險公司應給付604萬356元。
富邦產險公司則主張，吳男出於個人意志點燃化學品電土，引發閃燃造成灼傷，不具偶發性，非意外事故；事故發生時，吳男家中堆放大量易燃物，行徑令人存疑；吳男稱案發時是在做「過火儀式」，也曾稱是在用電土測試「新型烤肉」，說詞反覆不一。
吳男投保短期保險、額度高，投保4個月就發生意外，難認無道德風險存在；事故發生時在場的廖建富，曾因詐欺取財罪遭判刑，與此案背景不謀而合，實有可疑；吳男未能證明後續轉院治療與事故的因果關係、未提供相關醫療費收據，請領相關醫療及住院保險金即無理由。
法官清查相關診斷書、傷勢及住院照片，勘驗吳男點火受傷的錄影光碟等，認為富邦產險公司未能證明事故發生是出於吳男故意；電土的化學特性非常人周知，難認吳男事前可預知點燃電土會全身著火；事故發生後吳指廖「感覺是故意的，黑幫就是這樣」，廖立即回「白痴，先別誣我啊」，難認識故是2人共同計畫，反推若吳、廖共同計劃詐保，就更不應出現說詞矛盾情形。
