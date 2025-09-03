快訊

台廠可望打入美國先進核能供應鏈 清大擬設微型反應器

獨／又有4G吃到飽方案將下架！通訊行推不限速吃到飽再送7千元好禮

北投婆媳兒子陳屍同房飄異味 孫悲慟驗屍：生前無異狀

聽新聞
0:00 / 0:00

曾犯乾冰截肢詐保案 他助友「過火」燒傷又遭疑詐保興訟

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

廖姓男子曾與高中同學張男合謀，利用乾冰泡腳引發截肢詐領4103萬元保險金，因涉傷害成重傷、詐欺取財未遂等罪遭判刑，他先前協助吳男「過火去霉運」時，吳男點燃化學物「電土」燒傷全身，又被保險公司質疑詐保而興訟，士林地方法院審理後判保險公司應給付604萬356元及利息。

吳男主張，他在2022年3月17日向富邦產險公司投保個人傷害險，期間1年，他因遭黑道迫害想去霉運，2022年7月26日在新北市租處進行過火儀式，因不清楚同學廖建富提供的電土危險性，一點火衣服就著火，導致頭、頸、胸、背、四肢2至3度燒傷，燒傷面積占體表54%。依相關保單約定，保險公司應給付604萬356元。

富邦產險公司則主張，吳男出於個人意志點燃化學品電土，引發閃燃造成灼傷，不具偶發性，非意外事故；事故發生時，吳男家中堆放大量易燃物，行徑令人存疑；吳男稱案發時是在做「過火儀式」，也曾稱是在用電土測試「新型烤肉」，說詞反覆不一。

吳男投保短期保險、額度高，投保4個月就發生意外，難認無道德風險存在；事故發生時在場的廖建富，曾因詐欺取財罪遭判刑，與此案背景不謀而合，實有可疑；吳男未能證明後續轉院治療與事故的因果關係、未提供相關醫療費收據，請領相關醫療及住院保險金即無理由。

法官清查相關診斷書、傷勢及住院照片，勘驗吳男點火受傷的錄影光碟等，認為富邦產險公司未能證明事故發生是出於吳男故意；電土的化學特性非常人周知，難認吳男事前可預知點燃電土會全身著火；事故發生後吳指廖「感覺是故意的，黑幫就是這樣」，廖立即回「白痴，先別誣我啊」，難認識故是2人共同計畫，反推若吳、廖共同計劃詐保，就更不應出現說詞矛盾情形。

士林地方法院民事庭。記者李隆揆／攝影
士林地方法院民事庭。記者李隆揆／攝影

保險 截肢 詐欺 保險金

延伸閱讀

疑松香水釀災？高雄透天厝火警7口逃生 1大人、1女童燒傷嚴重

縱火燒死女伴3歲女兒判刑20年 檢方上訴鄧如惠表示「沒意見」

搭飛機託運行李前 專家教千萬記得做1件事：曾救過我2次

實支實付醫療險將漲價？金管會：確保調價合理性

相關新聞

影／台中醉漢暴打國中生賠償被告擺爛 無助母子求助民代

台中豐原二名男國中生二年前放學時，被一名醉漢拿酒瓶狂打，其中一名國中生被打到腦震盪心理有陰影，不敢再上學，法院最近判醉漢...

曾犯乾冰截肢詐保案 他助友「過火」燒傷又遭疑詐保興訟

廖姓男子曾與高中同學張男合謀，利用乾冰泡腳引發截肢詐領4103萬元保險金，因涉傷害成重傷、詐欺取財未遂等罪遭判刑，他先前...

逼迫接客日逾7人才獲休息…累死1印尼應召女 業者、經紀求刑6年

印尼籍應召站業者胡恆銓等人2023年起涉人口販運誘騙印尼女子來台工作，透過取得日本旅遊簽證再觀光入境來台，以不當債務合約...

無照毒駕撞死人還肇逃 桃園累犯男「罔顧公共安全與人命」判11年

桃園一名陳姓男子去年7月間無照毒駕，於龜山區肇事撞擊一名腳踏車騎士後逃逸，導致騎士重傷身亡。桃園地院昨進行國民法官審理程...

他狠虐女友1歲幼兒…打破頭、肝臟撕裂 判1年2月定讞

林姓男子5年前動手凌虐同居女友的1歲幼兒，造成頭骨骨折、腦出血、肝臟撕裂傷、腹腔積血等，他見幼兒昏睡、嘔吐不止，才通知女...

台中婦輾9公分坑洞摔車慘死 馬路養護單位經濟部判國賠152萬

台中王姓婦人騎車經梧棲區輾到深達9公分坑洞摔車慘死，她女兒對道路主管機關經濟部產業園區管理局台中分局求償252萬多元；台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。