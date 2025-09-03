辯誤為磁鐵…台南警員偷走巡邏箱晶片判拘役 提再審遭駁回

鐵路警察局台中分局斗六派出所所長去年3月間在雲林斗六火車站2樓超商外巡簽時，發現巡邏箱內電子感應晶片遭竊，調閱站內監視器分析比對後，追出竊賊竟是台南周姓警員，他辯稱誤以為是磁鐵，發現不是後已放回原處歸還，一、二審均判拘役40日，他聲請再審遭駁回。

周男否認竊盜犯行，他辯稱，他看到舊式巡邏箱，好奇打開後看到感應晶片，原本以為是磁鐵形式的宣傳贈品，想要帶走拿去吸附他辦公時候產生的釘書針碎屑，但後來發現不是磁鐵，有主動放回原處歸還。

一審指出，巡邏箱設立在交通往來頻繁斗六火車站站內，巡邏箱外側明確記載「內政部警政署鐵路警察局」、「巡邏箱」等字樣，且並無任何缺損、脫落，又懸掛在站內便利超商外牆牆面上，巡邏箱上方也有監視攝影機。

且該巡邏箱設置在經常替換、使用廣告牆面上，又無明顯風化、斑駁痕跡，也非任意棄置在地上、偏僻處或廢棄物回收處所，實無誤認為廢棄巡邏箱、廢棄物可能。

周雖稱誤認感應晶片為磁鐵而擅自取走，欲用於供作吸附釘書針用，事後已經歸還，且留下明顯殘膠痕跡。而周在取下感應晶片後，也有低頭觀看、確認到手的感應晶片，應可立即查知該感應晶片並非磁鐵。

況且周取走感應晶片約20日後才歸還，並自承欲作為自己吸附釘書針用，顯然已將感應晶片置於自己實力支配下，具有不法所有意圖、竊盜犯意甚明。

法官認他以徒手行竊，犯後主動將感應晶片置回原處歸還，但周身為警職，明知法律禁令及對財產權保護，也知悉感應晶片對於警察行政事務特殊性，犯後未能坦認犯行，認他犯竊盜罪處拘役40日，可易科罰金。他不服上訴，二審認原審認事、用法均無不當，量刑也妥適，駁回上訴。

二審指出，周即為警務人員，對於巡邏箱設置事宜、公務機關財產使用年限及報廢規定、刑事法律規範知之甚詳，當不可能誤會該設置於車站內巡邏箱已廢棄不用，若真有懷疑，依理必事先聯繫設置單位詢問是否已廢棄不用，且該巡邏箱若廢棄不用，巡邏箱及其內感應晶片等公物，也須經過法定程序報廢、處理。

二審認為，周擅自拿取該感應晶片後，帶回供己使用，一段時間後才於為警傳喚到案前再將它返回原處，顯然是因畏懼竊盜犯行為警發覺受到調查繩以刑責才返還。他不服聲請再審。