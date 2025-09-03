打官司輸了…假冒律師身分曝光 退伍軍人促進會理事長被起訴

中華民國退伍軍人權益促進會金姓理事長不具律師資格，卻涉嫌收5萬元替陳姓男子寫訴訟、陪開庭，因對方刑民事官司都敗訴，轉而告發才曝光；檢方查，金早被法院警告有違法之嫌仍不改過，金也坦承不諱，檢方依違反律師法起訴他，求處7月以上徒刑。

台中地檢起訴指出，金男明知自己無律師證書，也沒受雇法律事務所任職，先前在自己臉書的個人資料填載「某律師事務所執行長。」且金2023年3月15日，才被彰化地院於裁定中明確告知「既無律師證書，則是否意圖營利辦理訴訟事件而牴觸律師法， 已屬有疑。」

檢方查，金早知不得收取費用代為辦理訴訟，因陳男2023年初到台中地院諮詢案件和金攀談，金介紹另名律師和陳男了解後，該名律師當場明確表示陳的勝算不高。

檢方發現，金男卻以話術慫恿陳男以5萬元代價，委任他代為撰寫民、刑事訴訟及陪同民事開庭、閱卷。陳交付5萬元給金，由金分別向中院遞狀，還到民事庭旁聽席陪同陳開庭，以此為陳男辦理訴訟事務牟利。

後來陳男因民、刑事案件均獲敗訴或不起訴，他再輾轉向其他律師諮詢才發現，並向台中地檢告發。

檢方訊時，金男均坦承不諱，與陳男證詞相符，並有對話紀錄、訴訟委任狀、開庭筆錄及相關裁定、不起訴書可佐。

檢方說，金男過去有誣告前科，早有妨害國家司法全行使素行，又早被彰化地院警告有違反律師法之嫌，卻仍不知改過向善，不惜在網路上謊稱自己是律師事務所執行長誆騙大眾，且其為中華民國退伍軍人權益促進會理事長，理應為協會之表率。